陸邊防部隊全天候供電 解決製氧問題中央社 (2017-08-22 11:29)
（中央社記者張謙香港22日電）據報導，駐守在西藏高海拔地區的中國大陸邊防部隊，已經在電網建設上取得突破性進展，讓部隊可以24小時不間斷製氧。
中共解放軍報今天報導，受自然環境和技術條件等因素制約，內蒙、新疆、西藏等偏遠地區的中國大陸邊防部隊長期遭受用電難題的困擾。
去年底，大陸國家能源局和中共中央軍事委員會後勤保障部聯合印發「邊防部隊電網建設實施方案」，計畫於2020年前解決軍隊和武警邊防部隊所有未連通國家電網連隊哨所的用電難題。
報導指出，今年以來，軍方邊防部隊電網建設取得突破性進展；截至7月中，全軍又有28個連隊哨所連通國家電網。
報導引述西藏軍區一邊防連的官兵說，有了24小時不間斷供電保障，製氧設備再也不會「罷工」。
西藏一些高海拔地區空氣含氧量極低，被稱為「生命禁區」，大陸軍方早已在部分地區配置製氧設備。
解放軍報去年中曾報導，在西藏那曲軍分區雙湖縣人武部的營房內，新添置了製氧機房；這些製氧機房直接將氧氣輸送到所有辦公地點和官兵宿舍床頭。
報導指出，有了製氧機房，人武部大部分官兵的缺氧症狀得到有效緩解，官兵睡眠品質有了明顯改善。1060822
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