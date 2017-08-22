Android 8.0正式登場 名字就叫Oreo中央社 (2017-08-22 09:57)
（中央社記者吳家豪台北22日電）Google今天發布Android 8.0作業系統，以巧克力餅乾「Oreo」命名，即日起陸續開放Pixel、Pixel XL手機及Pixel C平板，還有Nexus 5X、Nexus 6P、Nexus Player等裝置更新。
根據Google官網公布的資訊，Android Oreo能讓裝置啟動速度快 2倍、可透過管理背景程式來降低耗電、改變通知分類管理，還支援多工畫面的「畫中畫」模式，更多了Google Play Protect功能，可自動掃描手機上的程式避免中毒。
國外科技媒體Droid Life報導，以Pixel XL為例，透過OTA（Over-The-Air，空中下載）更新Android Oreo的檔案大小約50MB，相較先前版本瘦身不少。
除了Pixel與Nexus系列裝置可更新Android Oreo之外，其它已知能升級的裝置包括Nokia 3、Nokia 5、Nokia 6，以及華碩（2357）ZenFone 3全系列、ZenFone 4全系列。1060822
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