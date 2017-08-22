（中央社台北21日綜合外電報導）鴻海集團今天宣布，將在美國威斯康辛州興建3座工廠，最快明年就展開運作。鴻海計畫投資100億美元，在威州興建面板廠，預定2020年完工，這3座輔助廠是計畫的一部分。



鴻海7月間宣布這項百億美元投資計畫時表示，面板廠將設在威斯康辛州東南部，占地1000英畝。



鴻海表示，首先將設立後端包裝廠、高精度成型廠和終端設備裝配廠，而且可能開始自台灣、中國和日本進口玻璃。



鴻海集團董事長郭台銘的特別助理胡國輝告訴路透社，這3座工廠將共需投資不到10億美元，它們提供的工作機會將不到鴻海表示這項投資計畫將直接產生的共1萬3000個工作。



威斯康辛州由共和黨掌控的州眾議院上周表決通過一項法案，將對鴻海提出金額30億美元的獎勵方案。



這項法案接下來必須獲得州議會兩院聯合金融委員會批准，成員包括參眾兩院議員，然後才能送請州長簽署。



胡國輝表示，鴻海期待此事在能在9月有最後決定，如果這項獎勵方案獲得最後批准，鴻海將立即展開土地測量工作。



他又說，鴻海也考慮到其他的州投資，但尚未確定任何計畫。1060822