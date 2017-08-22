披頭四1966年名曲原始手稿將拍賣中央社 (2017-08-22 00:08)
（中央社倫敦21日綜合外電報導）披頭四（The Beatles）1966年歌曲Eleanore Rigby原始手寫樂譜將於9月拍賣，預計價格可達2萬英鎊（新台幣78萬元）。
負責的奧米迦拍賣公司（Omega Auctions）人員費維勒（Paul Fairweather）說：「我預計會有來自全球的激烈競價。」
這份原始樂譜由披頭四已故製作人喬治馬丁（George Martin）以鉛筆寫下，並由他和團員保羅麥卡尼（Paul McCartney）一起哼唱。上頭還有註記要在倫敦2號艾比路錄音室（Abbey Road Studio）錄製，配器包括4支小提琴、2支中提琴和2支大提琴。
Eleanore Rigby1966年搭配「黃色潛水艇」（Yellow Submarine）單曲發行，Eleanore Rigby在B面。
英國廣播公司（BBC）報導，利物浦（Liverpool）墓園裡有一塊刻有芮格比（Rigby）名字的墓碑。墳墓證書和一本內有芮格比名字、出版年份1899年的迷你聖經也將一起拍賣。
拍賣會訂9月11日在英國瓦林登（Warrington）舉行。1060821
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