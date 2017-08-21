創造職業斯諾克賽事運營新高度的恆大2017世界斯諾克中國錦標賽進入高潮即將收官，8月21日，世界職業斯諾克協會主席福澤盛在廣州接受了媒體採訪，他認為恆大以做企業的高標準打造了一個成功的排名賽，恆大中錦賽和英國錦標賽的賽事水平「確實不相上下」。

有體育產業專家指出，恆大世界斯諾克中錦賽目前已經成為志在打造「國際體育名城」的廣州的一張「城市新名片」。恆大2017世界斯諾克中錦賽在賽事規格、賽事品牌、市場影響三個重要指標上，已經成為除恆大隊亞冠比賽之外，廣州目前最受歡迎的國際性職業體育賽事。

福澤盛首先對恆大2017世界斯諾克中錦賽火爆的氛圍大加讚賞，他說：「比賽從第一天起就觀眾爆棚，尤其是開幕式前的紅毯秀，人山人海，我們非常滿意。」 正如他所言，恆大2017斯諾克了中錦賽實現完美球市。據大麥網銷售數據，開賽僅三天，票房收入就已超過上屆全部票房收入。截至8月21日，決賽暨閉幕式門票之前所余的一成可售票也全部告罄。

福澤盛還肯定了恆大斯諾克中錦賽已是「世界級水平」，堪比英國錦標賽。福澤盛說：「我看過世界上各種斯諾克比賽，每次我都會更加期待下一站，不過我最期待的還是像恆大斯諾克中錦賽這樣的大型賽事。」

福澤盛認為恆大以「做企業的高標準」來運營推廣比賽是恆大斯諾克中錦賽取得成功的最關鍵因素。「恆大很了解體育，他們向體育產業投了大量資金，我們把恆大視為長期合作夥伴。雙方的合作關係更穩定更長期，賽事品牌就會更成功」，福澤盛說。

福澤盛對本次賽事的傳播影響之廣也表示了驚訝，他說：「我幾乎每天都看到大篇幅的賽事新聞報導。當我第一天來致開幕辭時，幾乎有3000多人參加這個活動，氣氛相當好。」