8月21日晚上，BTV體育台《足球100分》節目中，前國安球員南方、新浪體育著名記者袁野、足球評論員朱煜明擔任嘉賓，和主持人魏翊東一起聊到國安輸給華夏幸福的比賽，也聊到中超保級形勢，張修維醉駕等焦點話題。魏翊東直言裁判的判罰是國安輸球的主要原因，可以接受國安輸球，但不接受以這種憋屈的方式輸球。

周末比賽中，國安0-2不敵華夏幸福，作為跟隊記者，袁野透露出球隊中的情緒，「第一時間是憤懣，很多球員表現不滿，都覺得這次比賽輸的非常憋屈，但是此時此刻球隊已經在德國開始訓練了，球員們已經恢復過來了。輸球還是可以接受，但方式有些無法接受。」朱煜明表示：「對於施密特來說，也讓他加深了對中超的認識，比賽的勝負不是憑教練憑球員的表現就能夠決定的，要意識到中超競爭的殘酷，忘掉這些，還是把自己需要加強的東西去加強。」

回顧這場比賽的數據，魏翊東直言：「表現更好的一方其實是北京國安隊。」袁野表示：「這場球正如施密特所說，平局更加合理一些，雖然數據上全面壓倒，但在最關鍵的射門，射正的次數我們少於對方，而且前場機會不多。」南方認為：「可能對於這場球來說，對方給咱們的限制還是比較大的，在中前場的拼搶，貼身還是非常緊非常凶的，造成咱們進攻端不太順暢。」

隨後魏翊東直言，裁判的判罰是國安輸球的主要原因。這場比賽中，於洋的一次鏟球造成拉維奇倒地，裁判給了華夏幸福點球機會。南方表示：「於洋只是預判到拉維奇要射門，他只是擋住了拉維奇射門的線路。」魏翊東補充說：「拉維奇只是奔跑的慣性撞到了於洋，我們要注意主裁判周剛的位置，差不多半個球場的位置，視線還有障礙物的阻擋。」袁野表示：「我們可以推斷，他是憑藉經驗判了這個點球。」魏翊東繼續說：「他未必看得見雙方球員的接觸，他距離事發地點至少有40-50米的距離，別說有遮擋了，沒有遮擋都很難看清楚。他怎麼就那麼堅定地指向了點球點？」

對於主裁判周剛，袁野提到：「周剛從年紀上說是應該退役的，今年正好45歲，但中超考慮到本土裁判經驗不足，所以就稍微延期了一下。他的體能使得他視線受到了局限，他的經驗感覺是五五開的，憑藉經驗就吹了，上半場還是吹掉華夏兩個進球嘛。」魏翊東補充說：「那兩個球沒毛病，是一個值得點讚的判罰。」隨後嘉賓們一起回顧了歐洲聯賽中引入的視頻裁判手段，魏翊東總結說：「這告訴我們，沒有百分之百的把握，點球是不可以隨便判罰的，周剛在這方面原則上是有錯誤的，輸球不是不可以接受，但是以這種防守輸球是很憋屈的。」

隨後魏翊東提到了華夏幸福球員張呈棟剪刀腿鏟球染黃的動作，「毫無疑問是個非常兇狠和魯莽的動作，這個動作張呈棟肯定不是衝著人去的，這是他踢球方式，但這個動作直接出紅牌是不為過的。但上個賽季張呈棟代表國安的最後一場比賽，一個類似的動作周剛就直接出了紅牌。」袁野認為：「張呈棟從小接觸的不是後衛訓練，都是在前場，不知道是不是跟這個有沒有關係。」

節目中還聊到本輪中超的其他焦點戰役，說到保級形勢，魏翊東表示：「除了延邊，遼寧和天津是兩支非常有危機感的球隊了。」袁野認為：「天津少賽一場，雖然排名倒數第二他還是後面有優勢，貴州基本刀槍入庫了，天津最後主場的話，可能會置之死地而後生，現在天津和遼寧面對比他們強的球隊都輸，就看和後面打保級球隊了，而後面的河南和蘇寧也不安全了，今年恐怕保級分數會創下最低，去年記得是32分，今年可能27、8分。」朱煜明直言：「天津現在老是有機會，但是進不去球，今年最大的問題是教練，主教練走了，而且外援取捨上，俱樂部裏面的問題也比較多，迪亞涅N多空門都不進。」魏翊東總結說：「老牌中超球隊泰達面臨艱難一道坎，而且遼寧的日子也不好過，他們都是中超的老牌球隊，那支球隊降級我們都不願意看到。」

最後嘉賓們聊到此前引起軒然大波的張修維醉駕時間，袁野直言：「很痛心疾首，特別是年輕球員。我們的球員很多還是疏於對自己的管理，希望這個事件能夠給所有的職業球員敲響警鐘。」魏翊東表示：「張修維的事件發生在2017年還是挺驚愕的，球員一批比一批更職業，更珍惜自己的職業生涯，更珍視自己的運動生命。」作為曾經的球員，南方感嘆：「人的一生肯定會犯錯誤，有些事情是沒有辦法彌補的，張修維這個事情還是可以彌補的，畢竟沒有發生傷害，不像之前的曲樂恆，已經告別足球生涯了。還是希望張修維能夠從中吸取教訓吧。」朱煜明表示：「當初楊一虎也是酒駕，之後他的職業生涯就走下坡了。可能老一輩不職業的球員比較多，年輕球員越來越自律了，而且在國外也沒有那麼多交際和應酬，恰恰是回到國內，張修維出現了這樣的問題，可能俱樂部的宣傳也不夠吧，大好的青春前途，有可能因為這件事徹底給耽誤了。」

（旺旺）