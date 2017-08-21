記者21日從相關新聞發佈會上獲悉，中國大陸首場夜間國際馬拉松-2017青島·西海岸夜間國際馬拉松將於本周六（8月26日）23點在青島西海岸新區金沙灘啤酒城鳴槍起跑，預計將有一萬餘人參加。

據介紹，此次比賽路線沿青島西海岸濱海大道開跑，將金沙灘啤酒城、唐島灣、海上嘉年華、青島東方影都、城市陽台等該區地標性建築和旅遊景點串聯起來。來自世界各地的跑友將集結在金沙灘啤酒城星光大道，在焰火秀中出發，一路向西，沿途欣賞濱海大道兩側的亮化夜景，而後返回星光大道，在燈光秀中衝刺，盡情享受一場屬於跑者的「嘉年華」，一同迎接拂曉的旭日。

此外，除了路線總長42.195公里的全程馬拉松和路線總長21.0975公里的半程馬拉松外，本次賽事還設計了全程5公里的歡樂體驗跑，低門檻和娛樂性吸引了眾多市民和跑步愛好者。截至目前，已有近萬人報名參賽。

據悉，本次賽事由中國田徑協會、青島西海岸新區管理委員會、青島市體育局、青島市體育總會主辦，青島西海岸新區體育發展中心、青島西海岸啤酒文化集團有限公司、青島心同步文化體育產業有限公司承辦，首次舉辦即被認證為中國田徑協會A類賽事。

馬拉松，在體育愛好者的眼中代表著挑戰極限的勇氣、超越自我的信心、堅韌不拔的意志和永不放棄的堅定，夜間馬拉松更是需要追求進步、不斷攀登高峰的強大精神力量，而這種精神力量正與新區發展高度契合。作為第九個國家級新區，青島西海岸新區加快改革創新，書寫著「活力新區」的嶄新樣本，全民健身活動蓬勃發展，已連續成功舉辦兩屆半程馬拉松賽。（完）