日期:8月21日消息，在2017賽季中超聯賽第23輪比賽中出現了多次爭議判罰，涉及暴力犯規、紅黃牌、點球等，北京中赫國安客場與河北華夏幸福比賽的判罰成為本輪爭議判罰的焦點。裁判專家張大樵做客天津電視台體育頻道《體壇新視野》節目時就本輪爭議判罰進行了點評，他表示索里亞諾被任航踢倒，必須要判罰點球。惠家康在對方禁區內被絆倒，必須要判罰點球。不應該判給河北華夏幸福點球，拉維奇假摔，應該給拉維奇一張黃牌。張呈棟鏟倒了李磊，這個動作非常嚴重。必須堅決的給張呈棟紅牌罰下去。趙旭日這個肘擊非常惡劣，在國際上要求非常嚴格，一般情況下，不但要紅牌，還要追加處罰。

在北京中赫國安客場與河北華夏幸福的比賽進行到第19分鐘，索里亞諾在對方禁區內被任航拉倒，主裁判周剛沒有判罰。對此，張大樵表示：「這個球必須要判罰點球。人家索里亞諾突進去之後，任航你在後面把人踢倒，這個球周剛位置又是比較遠。所以這個球必須要判罰點球。等於給人家漏判了國安的點球。」

在北京中赫國安客場與河北華夏幸福的比賽進行到第30分鐘，張呈棟在國安替補席附近鏟倒了李磊，領到一張黃牌。張大樵點評道：「這個黃牌判的有點降格了。為什麼？你用剪刀腿去踢對方隊員。而且，關鍵你在替補席附近，人家教練員看的特別清楚。這是特別敏感的地區。這個動作非常嚴重。這個球不能給黃牌，必須堅決的給張呈棟紅牌罰下去。」

在北京中赫國安客場與河北華夏幸福的比賽進行到第61分鐘，拉維奇在北京中赫國安禁區內倒地，主裁判周剛判罰點球，引起北京國安球員不滿。張大樵稱：「這個球，我看不是點球，人家也沒碰到球，也沒碰到你，你自己在罰球區里摔倒，實際上這就是一個欺騙行為，一個假摔行為，這個球周剛點球判的不對。這球我覺得不應該判點球，這球倒應該給拉維奇一個黃牌。」

在天津泰達億利客場與遼寧瀋陽開新的比賽進行到第77分鐘，阿奇姆彭在遼寧瀋陽開新禁區外被郎征絆倒，主裁判傅明沒有判罰。在談到郎征是否犯規時，張大樵表示：「郎征這個動作，用腿去攔截阿奇姆彭，這明顯的一個絆人犯規，這個球你不判，等於明顯的出現一個漏判。這對隊員的心態都有些影響。」

在天津泰達億利客場與遼寧瀋陽開新的比賽進行到第79分鐘，惠家康在對方禁區內被絆倒，主裁判傅明沒有判罰。張大樵表示：「這個球必須要判罰點球。這個在罰球區里絆人犯規，這個球必須要判罰點球。但是主裁判還是跟得不緊，就這球你距離遠一點，你看了，是摔倒了是絆了？實際是明顯的絆人，所以億利隊等於喪失了一個點球。」

在天津權健客場與長春亞泰的比賽進行到第65分鐘，趙旭日在防守當中肘擊馬里尼奧，馬里尼奧倒地，趙旭日被紅牌罰下。張大樵點評道：「趙旭日這個動作是非常的嚴重，也非常的惡劣，當人貼身緊逼你的時候，你用肘擊，用隱蔽的肘擊去擊對方隊員，這個球比明顯肘擊更嚴重，所以這個球裁判員明察秋毫，看的很清楚，這個球紅牌給的是完全正確的。趙旭日這方面要注意，這個肘擊，在國際上要求非常嚴格的，一般情況下，不但要紅牌，還要追加處罰。」

（李哲）