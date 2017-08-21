中新社天津8月21日電 （記者 張道正）第十三屆全運會跳水比賽21日進入第三個比賽日。代表陝西隊出戰的司雅傑在女子個人全能項目中奪冠，解放軍隊的張（瑩左邊加王字旁）摘得銀牌，河南隊的馬瞳獲得銅牌。

跳水的個人全能是全運會獨有項目，根據比賽規則，女子選手要在10米跳台與3米跳板兩個項目中，完成10個無難度係數限制的動作，以實得分累計決定名次，因此對選手跳板與跳台的綜合素質要求非常高。

在參與女子個人全能項目的21名選手中，司雅傑最令人矚目。作為國家隊的准主力，司雅傑曾在多項世界級賽事中登頂，在里約奧運會跳水女子10米台決賽中獲得亞軍。因此，參加此次天津全運會，在比賽開始前司雅傑便被列為奪冠熱門人選。

令人意外的是，在率先進行的10米跳台比賽中，司雅傑表現欠佳，在自己所擅長的10米跳台比賽中接連出現失誤，最後一跳結束后位列第6。

但在休息調整后，司雅傑在3米跳板環節展現出強大的統治力，發揮出色，每跳的成績都穩定在70分以上，最終以37.2分的巨大領先優勢奪冠。

賽後接受採訪時，司雅傑對自己的狀態不太滿意，感覺「發揮一般」，不過好在及時調整了心態，最終拿到了冠軍。

她還透露，將在明日與隊友參加女子雙人10米跳台，腳上的傷將是一大挑戰。「但我不會讓傷病影響到跳水的，希望能在接下來的比賽中有好的表現。」（完）