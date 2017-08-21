陝西隊司雅傑奪全運會跳水女子個人全能冠軍北京新浪網 (2017-08-21 21:40)
陝西隊司雅傑奪全運會跳水女子個人全能冠軍。
中新社天津8月21日電 （記者 張道正）第十三屆全運會跳水比賽21日進入第三個比賽日。代表陝西隊出戰的司雅傑在女子個人全能項目中奪冠，解放軍隊的張（瑩左邊加王字旁）摘得銀牌，河南隊的馬瞳獲得銅牌。
跳水的個人全能是全運會獨有項目，根據比賽規則，女子選手要在10米跳台與3米跳板兩個項目中，完成10個無難度係數限制的動作，以實得分累計決定名次，因此對選手跳板與跳台的綜合素質要求非常高。
在參與女子個人全能項目的21名選手中，司雅傑最令人矚目。作為國家隊的准主力，司雅傑曾在多項世界級賽事中登頂，在里約奧運會跳水女子10米台決賽中獲得亞軍。因此，參加此次天津全運會，在比賽開始前司雅傑便被列為奪冠熱門人選。
令人意外的是，在率先進行的10米跳台比賽中，司雅傑表現欠佳，在自己所擅長的10米跳台比賽中接連出現失誤，最後一跳結束后位列第6。
但在休息調整后，司雅傑在3米跳板環節展現出強大的統治力，發揮出色，每跳的成績都穩定在70分以上，最終以37.2分的巨大領先優勢奪冠。
賽後接受採訪時，司雅傑對自己的狀態不太滿意，感覺「發揮一般」，不過好在及時調整了心態，最終拿到了冠軍。
她還透露，將在明日與隊友參加女子雙人10米跳台，腳上的傷將是一大挑戰。「但我不會讓傷病影響到跳水的，希望能在接下來的比賽中有好的表現。」（完）
關鍵字：
上一則：挺破世界紀錄 郭婞淳開心高舉金牌
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【MIRRO】金弦風雅精鑽陶瓷錶(黑)
- 【GELE MONSTER 太陽眼鏡】LOVESOME C01-6MGUN時尚圓形大框
- 【La new outlet】DCS氣墊休閒鞋(女217025728)
- 【SKECHERS】運動系列 DLites(11936GYW)
- MOSCHINO TRANSFORMER系列機器小熊玩偶圖案拉鍊手拿包(黑)
- 【TEVA】女 Nopal WP 真皮防水機能長靴(黑色-TV1012437BLK)
- J.SPRINGS系列 八度空間三眼計時時尚腕錶-玫瑰金/30mm
- 【映峻In-Dream】日韓爆紅神燈燒烤盤(全台獨家引進)
- 【ALBA】展現自我風格流行運動錶(VD57-X079D)
- Alviero Martini 義大利地圖包 水餃梯形長背袋 提肩背包(大
世大運滑輪溜冰陳彥成奪金（2）【中央社】
世大運【NOWnews今日新聞】
世大運網球【NOWnews今日新聞】
跆拳女神拚世大運 陳湘婷盼拿第一金【中央社】
聯盟正調查湖人引誘泡椒事件 若為真或將重罰【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》