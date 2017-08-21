日期:8月21日，天津權健官方就球員張修維醉駕事件發表聲明，表示深深歉意，並稱將嚴厲處罰並做好普法工作。此後，中國足協新聞辦官微發表《張修維事件敲響警鐘：珍惜職業生命，提高綜合素養》的文章，表示希望各俱樂部以此為鑒，加強對球員的教育。

【張修維事件敲響警鐘：珍惜職業生命 提高綜合素養】全文如下：

今天傍晚，天津權健足球俱樂部對外發佈聲明，就其球員張修維涉嫌醉酒駕駛事件向外界公開致歉，並表態將對張修維作出處罰，對球員加強管理。

連日來，中國足協一直關注事態發展。張修維作為一名實力出眾的年輕球員，在職業聯賽中獲得較為穩定的出場機會，並多次入選U22國家隊，球場上的出色表現為他贏得了球迷的認可和肯定。這樣一名本該成為公眾正面示範的職業球員，卻因在生活中放鬆自我要求釀成大錯，我們對其行為感到萬分惋惜和痛心。

遵守法紀是公民的基本要求，任何人都不能凌駕於法律之上，任何觸犯法律法規的行為都應被追究相應責任。儘管代價沉重，但我們希望球員本人能夠接受相關法紀處理的同時，藉機認真反省，勇於承擔相應的責任，直面成長道路上的「人生一課」。

中國足協高度重視對球員的管理，並與各級俱樂部一起，致力於努力引導球員提高個人修養和素質水平。職業球員備受輿論關注，更應該塑造、維護良好的公眾形象、愛惜自己的職業生命。希望廣大球員能夠從此事件中吸取教訓，引以為戒。同時，希望各俱樂部以此為鑒，加強對球員的教育與管理，維護得來不易的足球發展良好環境。

（新體）