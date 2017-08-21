明天，2017年全運會女排八強大戰將在天津市人民體育館打響，北京女排將於17時迎戰小組第一個對手山東女排。北京隊執行教練張建章表示，我們會努力拚六爭四。

張建章說：「結合我們北汽女排球員的年齡特點，針對小組賽對手我們進行了布置。我們小組賽第一場對山東隊，第二場對遼寧隊，第三場對上海隊，交叉淘汰賽對手都是聯賽前三名，形勢比較嚴峻，我們力爭小組前兩名，盡量避開對面的強隊。」

對於本屆全運會目標，張建章說：「拼六爭四，上屆我們是第六，這次希望能夠更好一些，隊員們都很努力，大家都想爭取佳績。我們會努力打進第一集團，這是目標，但北京隊全運會比賽經驗少一些，同時我帶隊時間也太短了，這也是現實，需要克服困難。」

本報記者 孔寧 J087

北京女排全運會賽程

時間 對陣

8月22日17時 北京——山東

8月23日13時 北京——遼寧

8月24日17時 北京——上海

8月26日 1/4決賽

8月27日 半決賽

8月28日 決賽

來自北京晚報