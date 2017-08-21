北京女排全運拼六爭四 教練:爭小組前二避開強隊北京新浪網 (2017-08-21 21:12)
明天，2017年全運會女排八強大戰將在天津市人民體育館打響，北京女排將於17時迎戰小組第一個對手山東女排。北京隊執行教練張建章表示，我們會努力拚六爭四。
張建章說：「結合我們北汽女排球員的年齡特點，針對小組賽對手我們進行了布置。我們小組賽第一場對山東隊，第二場對遼寧隊，第三場對上海隊，交叉淘汰賽對手都是聯賽前三名，形勢比較嚴峻，我們力爭小組前兩名，盡量避開對面的強隊。」
對於本屆全運會目標，張建章說：「拼六爭四，上屆我們是第六，這次希望能夠更好一些，隊員們都很努力，大家都想爭取佳績。我們會努力打進第一集團，這是目標，但北京隊全運會比賽經驗少一些，同時我帶隊時間也太短了，這也是現實，需要克服困難。」
本報記者 孔寧 J087
北京女排全運會賽程
時間 對陣
8月22日17時 北京——山東
8月23日13時 北京——遼寧
8月24日17時 北京——上海
8月26日 1/4決賽
8月27日 半決賽
8月28日 決賽
來自北京晚報
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【GREEN PHOENIX 女鞋】壓克力水鑽花邊沾黏式全真皮楔型瑪
- 【New Balance】紐巴倫- TIER 2 574系列 復古鞋-黑-MFL574N
- STAR 時代 時尚摩登仕女腕錶-玫瑰金/32mm
- ZODENCE 土耳其牛皮Z系列撞色零錢鑰匙包 橘
- 掌廚 CHEF 316不鏽鋼調理鍋3件組-含蓋
- 【COACH】HOBO旋扣顆粒皮革手提/斜背包(黃)
- HAPPYHOME 艾朵拉白色3尺四斗櫃/抽屜櫃/收納櫃 免運費
- LOGIS邏爵~伊凡工學三孔坐墊椅/電腦椅/辦公椅/主管椅
- 福利品SONY Xperia X Performance 5吋四核智慧手機(3G/64G)
- 【SEIKO】海洋風情晶鑽腕錶(7N00-0BL0P SFQ806P1)
世大運滑輪溜冰陳彥成奪金（2）【中央社】
世大運【NOWnews今日新聞】
世大運網球【NOWnews今日新聞】
跆拳女神拚世大運 陳湘婷盼拿第一金【中央社】
聯盟正調查湖人引誘泡椒事件 若為真或將重罰【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》