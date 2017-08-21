羊城晚報訊 記者魏超然報導：第十三屆全運會跳水男子團體決賽昨天在天津奧林匹克中心游泳跳水館展開，陳艾森、謝思埸、何超領銜的廣東隊以三項第一的絕對優勢輕鬆奪冠，為廣東省代表團摘得競體項目第六枚金牌，四川隊和北京隊分獲銀牌和銅牌。

男團決賽分上午和晚上兩個時段進行，上午較量的是男雙3米板和男單10米台，廣東選手彭健烽/何超和奧運冠軍陳艾森均以較大優勢領跑。晚間進行的男單3米 板中，謝思埸和何超包攬前兩名。廣東隊僅在男雙10米台中未能取得第一名，黃博文和許澤煒收穫第三，但這無礙廣東隊以3150.57分，領先第二名四川隊 210.9分的巨大優勢輕鬆奪冠。