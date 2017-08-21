全運跳水男團決賽廣東奪冠 四川北京分獲二三名北京新浪網 (2017-08-21 21:14)
羊城晚報訊 記者魏超然報導：第十三屆全運會跳水男子團體決賽昨天在天津奧林匹克中心游泳跳水館展開，陳艾森、謝思埸、何超領銜的廣東隊以三項第一的絕對優勢輕鬆奪冠，為廣東省代表團摘得競體項目第六枚金牌，四川隊和北京隊分獲銀牌和銅牌。
男團決賽分上午和晚上兩個時段進行，上午較量的是男雙3米板和男單10米台，廣東選手彭健烽/何超和奧運冠軍陳艾森均以較大優勢領跑。晚間進行的男單3米 板中，謝思埸和何超包攬前兩名。廣東隊僅在男雙10米台中未能取得第一名，黃博文和許澤煒收穫第三，但這無礙廣東隊以3150.57分，領先第二名四川隊 210.9分的巨大優勢輕鬆奪冠。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Mizuno 男 PROPHECY 男慢跑鞋 美津濃 慢跑鞋- J1GC171704
- 【台東娜路彎大酒店超值五星】雙人平日住宿一泊二食(美食.S
- Ice-Watch 繽紛系列 典雅風采腕錶-紫/40mm
- 【SEIKO】PROSPEX 太陽能電波計時腕錶(8B92-0AK0P SSG005P1
- 【CASIO G-SHOCK系列】狂潮萊姆三眼時尚運動錶(GA-110LPA-1
- LOVME 摩登簡約時尚腕錶-IP黑x銀釘/29mm
- 【LOVME】魅力專屬時尚手錶-黑(VS1190M-2S-341)
- 【Syncon欣康】都會新貴雙向手推車 紅/黑/藍/紫/咖啡桔(出
- Ice-Watch 城市系列 復刻超薄簡約手錶-黑/41mm
- 【日本 LUCKY】3D立體網眼腰帶型背帶(Side Plus 3WAY 藍)
世大運滑輪溜冰陳彥成奪金（2）【中央社】
世大運【NOWnews今日新聞】
世大運網球【NOWnews今日新聞】
跆拳女神拚世大運 陳湘婷盼拿第一金【中央社】
聯盟正調查湖人引誘泡椒事件 若為真或將重罰【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》