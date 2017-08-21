李行進四強不失冷靜心態：今天對手打得不是很好北京新浪網 (2017-08-21 21:17)
抱著進八強小目標的李行，原本在恆大2017世界斯諾克中國錦標賽上並不起眼。論年紀，26歲的他屬於「中生代」，沒有19歲的周躍龍那樣逼人的銳氣；論 成績，此前最好的戰績僅僅是上賽季英錦賽的16強。但就在不看好的情形下，李行一路笑呵呵地擊敗了羅伯遜、懷特、史蒂文斯、威廉姆斯等一眾名將，昨晚闖進 四強，創造了個人排名賽最佳戰績。
連續兩晚進入賽后發佈會現場，迎接李行的都是熱烈的掌聲。昨晚在0比3落後的情況下，連扳五局逆轉戰勝「金左手」馬克·威廉姆斯，作為碩果僅存的中國選 手，李行更是贏得了滿堂喝彩。不過他反而不如前一天打入八強時那麼興奮，「現在大腦一片空白，沒想到能出線。其實昨天馬修（史蒂文斯）打得很好，所以贏了 他我更開心一點，今天我覺得馬威（馬克·威廉姆斯）打得並沒有那麼好。」
與少年老成的周躍龍相比，李行帶著點「大器晚成」的味道。11歲開始練球，領路人是曾為斯諾克選手的父親。在深圳練了7年球后李行轉戰英倫，但職業起步並 不順利，還曾因為表現不佳沒能成功保級。此後他沉寂了兩年，一下子沒了手感，技術也出現了問題，一度產生放棄打球的想法，最終是對斯諾克的愛以及父親的開 導將他重新拉了回來。
此次廣州之行，李行的心態很好，輸贏不重要，重要的是享受比賽。結果名將紛紛落馬，李行卻披荊斬棘闖入了四強，刷新了11年職業生涯的最佳成績。賽后新聞 發佈會上，新聞官忍不住提醒李行，這次比賽他拿到的獎金，比2015整個賽季都要多，李行仔細一算，笑了，全場再次響起掌聲。」
羊城晚報記者 蘇荇
又訊 恆大2017世界斯諾克中國錦標賽昨天決出另三個四強席位，「火箭」奧沙利文在4比1領先的大好局面下連丟四局遭21歲小將盧卡·布雷塞爾逆轉，半決賽李 行將與布雷塞爾爭奪決賽席位。而在下午進行的八強賽中，小將周躍龍在2比0領先的局面下被肖恩·墨菲連勝五局逆轉，止步八強戰，沒能實現個人大型排名賽最 好成績的突破。墨菲將與卡特爭奪另一個決賽席位。
（蘇荇）
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