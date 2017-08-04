時下正是2017年繁育季，中國山西玉龍馬業（澳洲）捷報頻傳，目前為止總共迎來了三匹小萌馬的出生。它們個個是名馬之後，可謂是「出身不凡」，一起來了解一下吧

父：Medaglia d『Oro

母：Zauberflote

出生時間：2017.08.04

出生地：澳大利亞

性別：雌

毛色：棕

繁育者：澳洲玉龍

這匹小馬的父親「金獎章」（Medaglia d『Oro）是美國著名冠軍種公馬，子嗣中有不少戰績斐然，如被評為「1970年來最優秀三歲雌馬」的Rachel Alexandra、贏取獎金超過450萬美金的Songbird等。

父：Frankel

母：Harlech

出生時間：2017.08.15

出生地：澳大利亞

性別：雌

毛色：栗

繁育者：澳洲玉龍

第二匹小馬的父親則是有著「賽馬界博爾特」之稱的「范高爾」（Frankel） ，不僅被估出過高達2億美元的身價，還曾是世界評分第一的賽馬。開啟種公馬生涯以後，「范高爾」更是表現優異，成為了繁育2016年北半球一級賽冠軍兩歲馬最多的種公馬。

父：written tycoon

母：Gregers

出生日期：2017.08.16

出生地：澳大利亞

性別：雌

毛色：騮

繁育者：澳洲玉龍

第三匹小萌馬的母親「格雷戈」也是戰績輝煌，獎金總數為902，850澳元（摺合人民幣約454萬元）。小駒目前狀態良好，四肢修長，額前流星白斑，活力與生氣迸發。

長達11個月的懷胎

人類的母親需要懷胎十月才能賜予我們生命，而母馬則須十一個月才能誕下小駒，比人還要多受一個月的苦~

讓母馬懷孕有兩種途徑，一種叫「本交」，也就是公馬和母馬直接交配；還有一種是人工授精，即事先採集公馬的精液，然後注入到母馬體內。

母馬通常只懷一胎，當然偶爾也有雙胞胎的情況，但存活率較低。下面幾張圖片來自英國攝影師Tim Flach，清晰地展現了小馬從第10天的胚胎一直到出生的畫面~

最後一張好像在笑等到小馬胚胎髮育成熟，差不多就該分娩了，小傢伙可是迫不及待想鑽出來見見世面呢！

母馬分娩的過程

分娩一般發生在前半夜，很少在白天。母馬生之前三四個小時，會有溢乳的現象。等到生產前一個多小時左右，她會側卧在地上，呼吸很重，對周邊很敏感。

這個時候我們應該給她一個安靜舒適的環境，因為如果有人大聲喧嘩或者是有異常響動，馬都會很警覺地抬起脖子看，或者乾脆站起來，這對即將生產的母馬來說很危險。

等到母馬流出羊水，就是小馬駒開始「探頭探腦」的時候啦！首先出來的是兩個前蹄，然後出來的是頭和身子，最後是兩條後腿。有的小馬駒沒能弄破胎衣，這時候可以由人進到馬廄里去幫著撕開胎衣，讓小馬呼吸。

小馬出生後

一般情況下，正常馬匹的壽命約為20~30歲。從出生~12個月為仔馬，1~5歲為幼齡馬，5~16歲為中年馬，16歲以後為老年馬。

剛產下的仔馬在出生後十五分鐘到半個小時內便可站立起來，母馬會在一旁小心看護，給它舔舐身子。

仔馬的腿相對於它的身高看起來比較長，樣子有一點滑稽。出生之後幾周，完全要靠母馬哺乳，大約在六周后可以自己覓食；在兩個月時蛻去乳毛，大約在四至六個月時斷奶。

在頭十二個月中，仔馬通常與母馬以及其它的仔馬生活在一起，一周歲以後就單獨生活，或是和不同性別的仔馬隔離生活。

母性使然，生完孩子的母馬一般都會拼全力來保護孩子。所以，不要隨意挑逗小馬駒，也不要輕易靠近。可能只是在它們身邊經過，母馬都會將耳朵朝後背過去，同時還會非常警惕地將小馬駒藏到身後。如果你想對小馬駒動手動腳，估計馬媽媽要跟你拚命哦！

看完這篇文章，不知道大家對小馬駒的降生有木有更深一層的了解和體會呢？

目前，中國山西玉龍馬業（澳洲）的三匹小馬駒正茁壯成長中。新生命的降臨在令人感到欣喜的同時，也讓人產生美好的憧憬——希望未來的國際賽場上，將秀出越來越多的「中國力量」！