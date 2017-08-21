8月19日，2017年愛玩愛生活—德國之家品牌聯盟杯高爾夫球巡迴賽在太偉高爾夫俱樂部圓滿收官。社員丁立齊和黃小霈分別獲得第一組和第二組的冠軍。近百名社員歡聚一堂共享高球之樂。本次活動是由攜程愛玩高爾夫、德國之家品牌聯盟聯合主辦的，來自瑞典的高端熨燙品牌LAURASTAR和同樣來自瑞典的知名凈水器品牌BLUEWATER也給予了大力支持。

中午12點45分，當所有的球員和工作人員齊聚太偉高爾夫俱樂部1號發球台，準備開始開球儀式的時候，忽然下起了瓢潑大雨。執著又愛玩的參賽選手們不僅沒有被大雨嚇跑，反而童心未泯地坐在球車裡看起這突如其來的大雨。大雨間歇，主持人一聲令下，參賽球手們齊刷刷跑上了一號洞開球台，共同配合快速完成了開球儀式。接著，大雨又回來了，這近百名「愛玩」的社員就在雨中開始了比賽。

愛玩更需要客服困難的勇氣和實力。當天的比賽雖然在大雨中開始，但很快大家就迎來了涼爽了天氣。經過5個小時的比拼，全部參賽選手都完成了比賽，無一中途離開或退賽。

最後，丁立齊和黃小霈，分別獲得了第一組和第二組的冠軍；邵軍和馬慶耘，分別獲得了第一組和第二組的亞軍；趙宗勃和龐正中，分別獲得了第一組和第二組的季軍。

在社員們在場下比賽的時候，會所里也沒閑著。愛玩高爾夫公社社員薛飛6歲的小女兒薛嵐冰正在為晚上的頒獎晚宴添磚加瓦。她認真地伏在桌子上，畫出她最喜歡的小芒果、小葡萄等各種水果，然後剪下來，裝點在比賽的照片牆上。晚宴開始時，所有的社員都向這對父女報以感謝的掌聲。愛玩高爾夫公社的溫馨和好玩，還將繼續。

愛玩愛生活高爾夫球巡迴賽是由攜程愛玩高爾夫公社發起的每月一場的社員嘉年華。從第一站比賽至今，一直得到德國之家品牌聯盟、LAURASTAR、BLUEWATER的支持，不曾間斷。德國之家品牌聯盟，是國內首家純德系傢具建材品牌聯盟，涵蓋8大品類、14個最優秀家居建材品牌，可以說涉及到了方方面面。所有聯盟成員品牌均在北居然之家有實體店面。德國之家品牌聯盟的宗旨是為圓您一個家居德國夢，和本次活動的主題「愛玩愛生活」不謀而合。

BLUEWATER是知名空氣凈化器品牌BLUEAIR的兄弟品牌，是目前歐洲最大的純水設備製造商。BLUEWATER的理念「每個人都有喝到健康純凈飲用水的權利」更是我們健康生活的最務實的宣言。

LAURASTAR則是歐洲貴族和明星居家的必備工具，不只是熨燙，更是對於高端材質服裝的精心保養。本次活動晚宴上還別出心裁地舉辦了「熨燙大師」的小遊戲，社員代表殷潔非常專業地選出了把一件皺巴巴的西裝熨燙的非常平整的社員黃曉陪作為冠軍。冠軍和他所在的小組的所有參賽選手都獲得了LAURASTAR產品為期兩周的免費試用權。

至此，愛玩愛生活-德國之家品牌聯盟杯高爾夫球巡迴賽太偉站圓滿落下帷幕。第四站比賽將於9月19日在北京著名的會員制球場香山國際高爾夫俱樂部舉行。