11歲的泰國女孩海倫，是新浪杯亞洲青少年冰球聯賽總決賽賽場的小明星。這個漂亮的混血女孩無論走到哪裡都頗為拉風，在場上絕對新星般的存在。

從9歲開始打冰球到現在，海倫每周保持著3到4次訓練的頻率，與大部分人想像中冰球是專屬於男孩子的運動不同，青少年冰球賽場上不止小男子漢的身影，不少女孩同樣打得像模像樣，不比男孩子差。

海倫就是其中之一，在此次來參賽的台北隊，她的表現十分出挑。別看只有11歲，海倫曾經代表曼谷隊、香港隊和台北隊參賽，獲得不少好成績。這一次來到北京，她作為台北隊的一員參賽。「在賽場上我和男孩子是一樣的，我曾經和兩個很高個子的男孩子比賽，但我不怕他們」，海倫在隊中司職防守，由於14歲以下青少年冰球比賽並沒有男女分項，因此經常可以看到這個漂亮姑娘在場上和男孩子對峙的場面，她絲毫不遜色，非常自信，甚至表現高於同齡男球手的靈巧度。

「我很開心她享受冰球的快樂，」海倫的媽媽說，這個年輕的媽媽來自泰國，這一次特別來到北京陪伴女兒參加比賽。在她看來，比賽是一個大舞台，冰球不是一個人運動，讓人更自信也更懂得集體的力量，別看隊員們年紀小，如果沒有成熟的心態，是HOLD不住的。「體育帶給孩子的成長是很明顯的。她不會太在乎結果，而是會反思過程，學會調節心態。」海倫的媽媽說，當初因為海倫迷戀電腦，所以她讓這個小女孩學習了不少運動，射箭、跆拳道，最後海倫義無反顧地愛上了冰球。「以前她是個非常害羞的孩子，現在有自信多了，」海倫的媽媽說。確實面對採訪的鏡頭，海倫十分自信，頗有幾分小明星的架勢。

海倫平時生活在泰國，那裡還有不少和她一樣喜歡冰球的孩子，不過由於泰國的冰球運動發展不佳，並沒有特別多的比賽。因此，海倫的媽媽每年都要帶她去全國各地參加比賽，2015年，海倫參加了曼谷和新加坡的對抗賽，在代表曼谷隊的比賽中她和小夥伴們一起獲得U12的銀牌，隨後從開始輾轉各地參加比賽，去英國和香港的冰球訓練營，參加台灣的比賽。11歲的海倫變得更開朗也更自信。「她非常喜歡這次的比賽，我們在這裏交到了不少新朋友，」海倫的媽媽說。

在這塊白色冰場上，有幾百個眼睛發亮的孩子，每一個在這裏練習冰球的孩子，都是冰球的好朋友。場下軟萌，帶上護具上場，誰都不遜色。廈門老虎隊的教練王朗告訴記者，現在冰球正越來越受家長和孩子追捧，這項運動讓更多孩子擁抱體育，享受體育的快樂，也為專業隊伍提供了選材的土壤。

（李昕）