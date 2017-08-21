2017泛高體娛配對比洞爭霸賽北京站決賽圓滿收官北京新浪網 (2017-08-21 20:35)
經歷八場海選，兩場複賽，8月16日，2017 泛高體娛配對比洞爭霸賽北京站決賽在紅楓湖高爾夫俱樂部圓滿收官！
現場簽到：
賽場直擊：
比賽開始不久，天空就下起瓢潑大雨，比賽不得不暫停一個多小時，不過經過大雨的洗禮之後，之前悶熱的空氣中有了絲絲涼意，紅楓湖高爾夫俱樂部也有了別樣的美麗。
選手們重新回到場上，激烈角逐，揮灑激情，盡顯勇者本色。
藍天白雲，定格美好，留下最精彩瞬間
你爭
我奪
定格
美好
值得一提的是，本次比賽得到了泰勒梅高爾夫和松讚集團的大力支持。在10號洞，我們精心設置了泰勒梅展示專區。每位參賽選手都可以獲得一條2017新款泰勒梅5層球，並且在這一洞打出最遠距離的球手將獲得四盒泰勒梅五層球（兩盒TP5x和兩盒TP5）。
頒獎晚宴：
最終，武強先生和鄧語平先生憑藉默契的配合，在眾多高手中脫穎而出，一舉奪得配對高球王北京區的最佳拍檔！在頒獎典禮現場，他們接受了由松讚集團提供的價值30800元松讚精品酒店6天5晚尋訪香格里拉雙人游的豪華大禮。
總桿王由吳群立先生與李常鈿先生獲得，獎品為泛高定製衣物包和挖起桿。
武強先生贏得最遠距離獎，獎品為泰勒梅2017新款5層球4盒。最近洞獎由王穎淳女士奪得，獎品為泰勒梅2017新款推桿。
抽獎環節將晚宴氣氛推至高潮
泛高體娛配對比洞爭霸賽由泛高體娛主辦，賽事旨在更好地普及和推廣中國高爾夫運動，關注中國業餘高爾夫人員的動態，使中國熱愛高爾夫運動的大眾業餘愛好者有一個專業化、規模化的平台展現自己。
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