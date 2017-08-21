大樂透17097期開獎：07 14 19 22 34+07 12北京新浪網 (2017-08-21 20:36)
大樂透開獎結果揭曉
日期:8月21日晚，體彩大樂透第17097期開獎，當期開獎號碼為：前區07 14 19 22 34，後區07 12。
新浪彩票稍後為您帶來中獎詳情。
當晚體彩其他玩法開獎號碼為：
排列三第17226期最新開獎號碼： 3 3 5（查看詳情）
排列五第17226期最新開獎號碼： 3 3 5 5 3（查看詳情）
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