8月21日中午，恆大接到比賽監督通知。因下雨，下午不能在八萬人體育場進行適應場地訓練，球隊表示理解。

因八萬人體育場不能訓練，恆大隨即聯繫亞足聯提供的備選場地，但備選場地回復要想使用須經過上港方面同意。

在這樣的情況下，恆大馬上啟用賽前制定的備用方案A。同時，球隊向亞足聯的比賽監督報備，並在最短時間內得到亞足聯的同意。

恆大所有賽前準備都符合亞足聯規定，並跟亞足聯協商后經亞足聯允許才布置的。球隊在康橋訓練期間，比賽監督在現場監督，全程符合亞足聯的規定。

下午四五點的時候，出了太陽，八萬人體育場沒任何積水，裁判組在比賽草坪進行賽前跑步熱身訓練，但卻依然不讓球隊進行例行的適應場地訓練。