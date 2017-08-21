8月20日晚19：30，2017年全國廣場舞大賽（玉門站）自選套路比賽準時在玉門市政廣場舉行，現場氛圍之熱烈超乎想像，近萬名觀眾的加油聲、鼓掌聲此起彼伏經久不息，把這一群眾體育賽事變成了廣場歌舞的海洋與和全民健身的嘉年華。

經過激烈的角逐，甘肅省張掖市高台縣代表隊、寧夏回族自治區銀川市沈殷虎舞蹈團代表隊、甘肅省蘭州市體育指導中心長風藝術團代表隊、甘肅省酒泉市玉門炫舞團代表隊獲得本次大賽特等獎。遼寧省錦州市遼河油田代表隊等8支代表隊獲得一等獎，甘肅省酒泉市阿克塞塞上百靈隊等11支代表隊獲得二等獎。所有獲獎隊伍均獲得了獎金及由貴州茅台股份有限公司提供的「茅台王子酒」實物獎勵。甘肅省廣場舞隊在本次比賽中表現十分出色，共有6支代表隊晉級總決賽，其中甘肅省張掖市高台縣代表隊以183.8分榮膺總成績第一名。

本次大賽由國家體育總局社會體育指導中心、中國社會體育指導員協會、甘肅省體育局主辦，全國廣場舞推廣委員會、甘肅省社會體育管理中心、甘肅省社會體育指導員協會、酒泉市體育局、玉門市人民政府承辦，玉門市體育中心、共舞體育科技（北京）有限公司、玉門市凌志體育文化傳媒有限責任公司協辦，貴州茅台酒股份有限公司讚助。