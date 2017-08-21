潘曉婷亮相成都出席活動 稱平時自己很愛做飯北京新浪網 (2017-08-21 20:41)
近日，「九球天后」潘曉婷出席某活動亮相成都，引現場粉絲熱烈追捧，當天潘曉婷談到此次代言，稱平時自己也很愛做飯，自己的父親是魯菜特級大師，潘曉婷繼承父親的優良傳統是生活中的美女廚娘，自己做的私房菜得到好友的一致好評。
「九球天后」潘曉婷並已首位「智慧廚房」體驗者的身份亮相發佈會。潘曉婷不僅在賽場上認真完成每一項比賽，在私下也是對所有事情很認真的一個人，賽場、馬術、廚藝等這些都是潘曉婷的業餘愛好，不愧為天后業餘愛好都這麼廣泛。
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