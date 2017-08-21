稿件來源：盈動力大數據

日期:8月22日20點，2017賽季亞洲足球冠軍聯賽戰火重燃，在東亞區進行的一場1/4決賽首回合爭奪中，上海上港將坐鎮主場迎來中超霸主廣州恆大淘寶的挑戰，在中超聯賽與足協杯雙線角力日趨白熱化的背景下，上海上港與廣州恆大兩支中超豪門的戰火又蔓延到了亞冠賽場，這場備受矚目的中國德比也將成為本輪亞冠的焦點之戰。

本賽季亞冠數據對比

作為目前中國乃至亞洲足壇最具實力的兩支球隊，上海上港與廣州恆大淘寶在本賽季的亞冠聯賽中一路披荊斬棘並順利會師1/4決賽，然而兩隊的晉級之路卻各不相同。小組賽階段，上海上港4勝2負積12分，僅因相互交鋒戰績的劣勢落後於浦和紅鑽，最終以小組第二的身份從F組出線；廣州恆大則在6場小組賽中2勝4平積10分，同樣由於相互交鋒戰績的劣勢落後於川崎前鋒，最終以小組第二的身份從G組晉級淘汰賽。1/8決賽階段，上海上港在與江蘇FC的中國德比中雙殺對手，以5-3的總比分成功晉級；廣州恆大則在與鹿島鹿角的兩場激戰中戰成2-2平，僅依靠客場進球多的優勢涉險過關。

從上海上港與廣州恆大本賽季亞冠聯賽的技術統計來看，上海上港8場比賽6勝2負，勝率達到75%，廣州恆大的戰績則為3勝4平1負，勝率僅37.5%。進球數方面，上港與恆大均攻入20粒進球，火力相當，兩支球隊也並列成為本賽季亞冠進球數第二多的球隊（僅落後於攻入21球的浦和紅鑽）；失球數方面，上海上港共失12球，場均1.5次被對手攻破大門，廣州恆大的防守則更勝一籌，8戰僅失7球，場均失球數不足1球。

射門數據方面，廣州恆大共射門110、射正58次，兩項數據均位列所有亞冠球隊之首，上海上港共射門99次、射正49次，兩項數據僅落後於恆大而位居次席。傳球數據方面，廣州恆大依然佔據優勢，球隊共完成3418次傳遞、傳球成功率達到79%，兩項數據均領先於上海上港（傳球2606次、傳球成功率為75%）。

通過對比上海上港與廣州恆大本賽季亞冠聯賽的技術統計可以發現，雖然恆大在多項技術統計環節相較上港均佔據優勢，但比賽勝率卻僅為上港的一半（37.5%比75%），這也是由於廣州恆大在小組賽中曾面對東方體育會這樣實力相差懸殊的弱旅，兩場小組賽恆大分別以7-0和6-0的比分狂掃東方體育會，各項技術統計自然得到極大提升，但在面對其他實力強勁的對手時，恆大卻多次步履維艱，晉級之路也多生坎坷，因此我們在參照數據進行分析時，同樣應洞悉數據背後的「假象」。

本賽季交鋒數據對比

本賽季，廣州恆大與上海上港已在中超聯賽和足協杯中三度過招，兩隊分別取得1勝1平1負、均進6球失6球，戰績平分秋色。隨著亞冠1/4決賽打響，廣州恆大與上海上港在中超、亞冠、足協杯三條戰線的全面對抗也將正式展開。

在本賽季中超聯賽的兩次對決中，廣州恆大分別在主場（3-2）和客場（2-2）取得一勝一平，並由此確保了在聯賽積分榜上的領先優勢。而在上周剛剛結束的足協杯半決賽首回合較量中，上海上港在主場以2-1的比分絕殺逆轉廣州恆大，取得了隊史對陣恆大的首場勝利，因此面對即將到來的亞冠對決，繼續坐鎮主場的上海上港也將佔據一定的心理優勢。

對比上海上港和廣州恆大本賽季三次交鋒的場均數據統計，兩支球隊各有優勢、難分伯仲。傳控數據方面，廣州恆大稍處上風，而在射門數據方面，上海上港則更佔優勢，因此上港與恆大的此番碰撞必將是一場針尖對麥芒的較量，對於知根知底的雙方來說，細節的發揮將很有可能決定最終的勝負走勢。

核心球員數據對比

作為上海上港攻擊線上所向披靡的「最強核武」，胡爾克在本賽季亞冠聯賽中的表現完全可以用「天神下凡」形容，或石破天驚遠射破門、或一騎絕塵長途奔襲，胡爾克屢次用超強的個人能力為上海上港摧城拔寨，7次登場打入6球並貢獻5次助攻，「綠巨人」逆天的數據足以讓每一個對手為之膽寒。

隨著保利尼奧遠赴巴塞羅那，廣州恆大的中場實力大打折扣，作為恆大的進攻核心，高拉特也將肩負起更多中場組織的責任。本賽季亞冠聯賽中，高拉特8次登場攻入4球，在恆大隊內僅次於攻入5球的保利尼奧，此外高拉特還完成了3次助攻，恆大11號也將在即將到來的強強對話中繼續發揮至關重要的作用。

對比胡爾克與高拉特在本賽季亞冠聯賽中的表現可以看到，作為各自陣中的核心球員，兩人均有非常出色的發揮，除了進球與助攻，胡爾克與高拉特的射門數據相差甚微，此外在被侵犯次數方面，胡爾克共計被侵犯33次，位列所有球員中的第二位，由此可見胡爾克在進攻端強大的破壞力。胡爾克VS高拉特，兩位巴西攻擊手的發揮將很有可能左右比賽的走勢，當家射手之間的正面對決也將成為本場比賽的看點之一。

比賽展望

對於陣容殷實、枕戈待旦的上海上港來說，由於目前在聯賽積分榜上與恆大的差距已拉大到8分，聯賽爭冠的希望已日趨渺茫，因此杯賽戰場必將成為上港發力的主戰場。得益於亞冠「3+1」的外援政策，上海灘霸主迎來在亞洲賽場挑戰恆大王權的絕佳機會，博阿斯的球隊必將三軍用命、爆發出最強的戰鬥力。

三線角力如火如荼，爭冠大戲步入高潮，雖然廣州恆大正與隊史連續第七座中超冠軍獎杯越來越近，但隨著「暴力鳥」轉會、黃博文骨折、梅方重傷，缺失多名主力的廣州恆大面臨著極為嚴峻的亞冠形勢，強敵壓境，能否有驍勇悍將扶大廈於將傾？斯科拉里的球隊將如何應對本賽季至今最為嚴苛的挑戰？一切懸念即將揭曉。

上海上港VS廣州恆大淘寶，8月22日，讓我們共同期待亞冠賽場上屬於中國足球的德比盛宴。