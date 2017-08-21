22日9:30直播圍甲第14輪：柯潔朴廷桓時越等出戰北京新浪網 (2017-08-21 20:00)
柯潔
日期:8月21日，2017金立杯中國圍棋甲級聯賽第14輪比賽將在各主場打響。新浪將於9:30為您棋譜直播全部對決，其中包括：柯潔VS廖行文，檀嘯VS朴廷桓等。
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