？？？？首批特色試點民宿集中位於上海郊野川沙鎮。新春村「馨廬」負責人劉國祥認為，迪士尼周邊的民宿未來發展極具潛力。 陳靜 攝

中新網上海8月21日電 題：老宅煥新生 海派民宿引領美麗鄉村夢

記者陳靜

春賞蝶舞芳馨、夏品曉風荷韻、秋閱荻蘆晚秋、冬聽風林晚渡……在上海迪士尼周邊各具特色的民宿里住上幾晚，品味江南水鄉四季不同的景緻，感受休閑時光，童話世界與田園水鄉交相呼應……緊張工作之餘，人們沉浸於美麗鄉村的夢想已開始成為真。

或手划搖櫓舟進出村莊；或在魚水相戲的老宅中回憶往昔；或跟隨主人學習陶藝；或品嘗院中樹上橘子泡出的茶……有品質、有溫度、有內涵的新形態民宿將成為申城未來鄉村游不可或缺的休閑載體。

記者21日獲悉，浦東首批試點特色民宿項目已經獲得食品、衛生以及特種行業許可證，陸續投入試運營。據悉，首批特色試點民宿集中位於上海郊野川沙鎮，包括界龍村「謐舍」、新春村「馨廬」、連民村「宿予」。

2016年6月15日，上海迪士尼樂園開園前一天，上海首個關於民宿業發展的政府指導意見——《浦東新區關於促進特色民宿業發展的意見(試行)》正式出台。去年7月，浦東新區政府首次對特色民宿制定了標準與規範，以提升迪士尼周邊的旅遊配套設施和公共服務。三家試點特色民宿散落在迪士尼樂園周邊不同的村莊中，風情各異，但都保持了原生態的鄉土環境，在民宅基礎上加以改造而成。舊宅煥新顏，沉寂的老宅從此煥發出新的生命光采，民宿成為美麗鄉村的引領者。

談及座落在迪士尼樂園周邊的未來海派民宿發展潛力，新春村的民宿「馨廬」負責人劉國祥給記者算了一筆賬，如今，每年到迪士尼樂園遊玩的旅遊人口有800到1500萬，每天就有2到4萬人。迪士尼遊客必須一早入園，晚上出園。人們大多想儘快儘早到達樂園；但是迪士尼酒店共計1200間客房每天僅能容納2400人。他認為，迪士尼周邊的民宿未來發展極具潛力。

據悉，注重文化體驗、包含人情味是上海發展特色民宿的追求。據了解，連民村的「宿予」為每一棟民宅都定下了一個獨特鮮明的文化主題；「謐舍」的主人會邀請住客一起種植絲瓜、薄荷……「馨廬」恰好地處游龍石文化科普館景區內，劉國祥便在房間的裝飾中地融入了石文化。除了精緻、高端的住宿環境，「馨廬」甚至為住客貼心地提供洗衣液。這裏的服務員被稱為「管家」。

當日，記者走訪了 距離迪士尼僅一公里有餘的「馨廬」。據了解，其所在地原本是幾棟破舊不堪的老宅，旁邊一條小河浜曾因為年久失疏而污穢不堪。如今，這裏成為個川沙鎮水域整治的典範。經過川沙新鎮鎮政府等合力整治，如今小河浜清澈見底，魚戲水間。」馨廬」的負責人劉國祥在水中零落有致地種下花葉蘆迪、再力花、睡蓮等多種水生植物，亭亭綠植、田田蓮葉給烈日下的人們帶來絲絲清涼。

據了解，曾在酒店從業30餘年的劉國祥走訪了不少國內外民宿。在他看來，海派文化浸潤的民宿應該具備精緻優雅的氣質和上乘品質，獨具特色。在這裏，劉國祥希望為住客營造出明快、愉悅的氛圍。「馨廬」內竹林幽幽、綠草茵茵，走地雞徜徉其間，人們就像到了外婆家，愜意、溫馨而祥和。

上海社科院副院長、研究員何建華曾表示，城市以人為本，目的就是為人們創造更加美好的生活，民宿正好體現了人文城市的溫度和情懷。

不過，此前，上海許多冠以「民宿」的旅遊住宿項目，風格雷同，且環保、安全等狀況令人堪憂。這些「民宿」多存在經營執照不齊全、管理及服務設施不完善、配套設施不足等情況，並處於「灰色地帶」。

對此，劉國祥認為，這些品味不高、外觀粗糙的「民宿」不過是低端的「農家樂」，與當下海派文化及上海國際化大都市的形象大不相稱。他認為，民宿應該是有故事、有特色的民宅，因為不同的歷史過往而各具風情；同時品味高雅，居住舒適。

對海派民宿發展之路，何建華表示，海派民宿發展應嚴防山寨、克隆、複製，不能讓它原本的個性和特色消失。劉國亦祥表示，劣質低端路線只能帶來的惡性競爭，無法讓民宿業走上品牌化的健康發展之路。

據悉，「浦東新區民宿聯盟」已經揭牌。30多個加盟單位承諾將履行民宿聯盟八條自律公約。作為民宿業者，劉國祥希望民宿之間增加互動，加強交流，共同做大「蛋糕」。(完)