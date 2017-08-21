？？？？圖為民眾品嘗特色美食。 張棖 攝

中新網包頭8月21日電 (烏婭娜)湖北恩施富硒小土豆每斤賣到49.8元，與北方一家餐飲巨頭達成了400萬斤的銷售量；河南的王勿橋醋憑藉獨特的釀造工藝與內蒙古、河北、黑龍江、吉林等十幾個省市的食品商貿公司簽訂了銷售合作協議；京津冀展團達成意向合作金額近2000萬元……

歷時4天，第十八屆中國綠色食品博覽會21日在內蒙古自治區包頭市閉幕。

據組委會初步統計，本屆綠博會實現訂單交易額29.2億元(人民幣，下同)，比上一年增長19.8%，達成意向成交金額超過30億元，與外商擬簽訂經貿與技術投資合作項目667個，意向成交金額1.7億元。

圖為顧客與參展商交流。 張棖 攝

圖為顧客與參展商交流。 張棖 攝

中國綠色食品發展中心副主任陳兆雲介紹，今年，中央提出推進農業供給側結構性改革，增加綠色優質農產品供給，綠色食品、品牌農業越來越得到各級政府的重視。

記者了解到，本屆綠色食品博覽會與第五屆中國·內蒙古綠色農畜產品博覽會和第四屆中國·包頭國際牛羊肉產業大會三會合一，現場參觀人數達到70萬人次。包括中國烹飪協會會員單位的1300多家採購商的4000多名代表蒞會、考察和採選產品，是歷屆博覽會中人氣最旺的一次。

此外，今年開闢了境外優質產品展區，來自俄羅斯、法國、韓國、馬來西亞等120家國外企業參展，幫助國內企業進一步拓展了貿易領域和合作範圍。

21日上午，包頭市向下一屆綠色食品博覽會舉辦地廈門市交接了會旗。(完)