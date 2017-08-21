？？？？一場別開生面的「屋頂音樂會」在哈利路亞音樂廳的屋頂上奇妙奏響。 吳勇兵 攝

中新網張家界8月21日電(記者 鄧霞)8月21日，在湖南張家界黃龍洞景區哈利路亞音樂廳的斜坡面屋頂上，來自中國各地的12支合唱團逾500人齊聲合唱《同一首歌》，由此拉開了2017黃龍音樂季國際合唱藝術周的序幕。

黃龍音樂季(原名「洞聽黃龍藝術季」)創辦於2016年，被譽為目前中國最具觀賞性的大型音樂展演、比賽、交流活動。今年音樂季包括國際鋼琴藝術周和國際合唱藝術周兩大項目。在此前舉行國際鋼琴藝術周上，兩名鋼琴少年從上千名選手中脫穎而出，各獲得10萬元大獎。

哈利路亞音樂廳被稱為「會呼吸的音樂廳」。 吳勇兵 攝

哈利路亞音樂廳被稱為「會呼吸的音樂廳」。 吳勇兵 攝

與去年相比，今年的國際合唱藝術周增加到10個比賽組別，涵蓋各個年齡段的合唱團。記者在現場看到不少兒童、老年合唱團，以及一些特殊合唱團，如少數民族合唱團，幾十年堅持公益的廣州小海燕合唱團，中國首支僧侶合唱團——湖北紅安天台寺廣玄藝術團等。他們登台獻唱，為聽眾帶來不一樣的音樂享受。

「我們希望有更多的少數民族合唱團，甚至跨海跨洋的合唱團來參加黃龍音樂季。」中國合唱協會理事長李培志說，來的選手越有特色，合唱水平越高，大家交流、切磋起來就能學到更多的東西。

中國首支僧侶合唱團——湖北紅安天台寺廣玄藝術團獻唱佛樂。 吳勇兵 攝

中國首支僧侶合唱團——湖北紅安天台寺廣玄藝術團獻唱佛樂。 吳勇兵 攝

來自江蘇南京合唱協會的許洋將黃龍洞稱為「夢開始的地方」。他說，參賽選手在這裏可以豐富自己的演唱經驗，加深對合唱藝術的理解，促使自己在合唱藝術道路上越走越遠，「在此實現我們的夢想，也向著更偉大的音樂夢想前進」。

據介紹，今年國際合唱藝術周共有來自中國近20個省市區的逾百支合唱團參賽。他們將分為10個組別比賽，每組將產生一個金獎合唱團，獲得6萬元的獎金。10支金獎合唱團將在8月27日進行巔峰對決，最後獲勝的2支隊伍將分別獲得18萬的藝術發展資助金。此外，組委會還另設了20萬藝術扶持資金，由其綜合評定后，補助給國內邊遠地區合唱團、特殊合唱團等，讓他們能繼續發展合唱事業。

12支合唱團在屋頂上齊聲合唱《同一首歌》。 吳勇兵 攝

12支合唱團在屋頂上齊聲合唱《同一首歌》。 吳勇兵 攝

據了解，被稱為「會呼吸」的哈利路亞音樂廳由哈佛大學教授、北京大學建築與景觀設計學院院長俞孔堅擔綱設計。該音樂廳設計新穎、造型奇特，斜坡面屋頂全部為綠茵花草覆蓋，外牆則由當地青石頁岩構建成音符弦線幕牆，與大自然融合一體。(完)