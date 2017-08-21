亞心網訊(通訊員 楊化光)8月18日，裕民縣江格斯鄉江格斯北村村民在盛開的油葵花海中勞作。

今年，裕民縣加大農業產業結構調整力度，全縣種植的上千畝油葵進入盛花期，金黃的花海形成一幅美妙的鄉村風景畫，吸引了大批遊客前來觀賞。

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