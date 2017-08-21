亞心網訊（通訊員 張海洋）為切實解決各項事業發展中存在的人才緊缺問題，裕民縣按照縣委的統一安排，緊緊抓住遼寧錦州市對口援助的良好機遇，深化與錦州市對口援疆單位之間的結對支援關係，為對口援疆柔性引才工作打下堅實基礎。

詳細調查摸底，精心制定計劃，合理安排崗位。縣委組織部和援疆工作隊成立調研組，深入到教育、衛生、農業等重點行業、重點部門採取座談和個別訪談的方式深入調研、廣泛聽取各方面意見，了解緊缺人才需求情況。在此基礎上，精心制定了對口援疆「柔性引才」崗位計劃表，確定了教育、衛生、農業等25個引才崗位，有針對性地引進一批專業技術人才充實到裕民縣幹部人才隊伍中。

主動加強對接，認真安排部署，確保人才到崗。主動加強與錦州市溝通交流，裕民縣委副書記、援疆工作隊隊長商傲滌專門前往錦州市作專題彙報，根據裕民縣所需緊缺人才需求進行牽線搭橋、協商洽談。裕民縣委組織部副部長、援疆工作隊幹部人才組組長陳爽先後多次召集相關單位負責人召開對口援疆柔性引才工作會議，專門就此項工作討論、安排部署。縣委組織部統一起草《關於柔性引進援疆人才的函》，發送至錦州市委組織部，確保強將強兵來裕。截至目前，上半年計劃引進的25位各行業人才已全部到裕開展工作。

加強服務管理，合理安排崗位，確保作用發揮。在管理服務上，按照《裕民縣援疆幹部人才管理辦法》對柔性引進人才進行管理，嚴格遵守援疆幹部「十二不準」。所有引進人才統一食宿，統一安排體檢，統一購買保險。在崗位安排上，按照人崗相適的原則，用人單位對引進人才按需進行分配。到崗后，25名柔性人才將通過醫療培訓、巡迴義診、示範教學、文化交流等方式，重點提高受援地醫療技術和基礎教育水平，同時解決殯葬規劃、招商引資等民生領域的現實問題，讓群眾得到看得見摸得著的實惠。

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