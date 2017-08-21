亞心網訊（通訊員 侯彥玲）1-7月，21個農林水利項目，已完成投資7440萬元;4個綜合交通項目，已完成投資3362萬元;1個信息產業項目，已完成投資600萬元;20個社會事業項目，已完成投資1.01億元;32個城鎮基礎設施建設項目，已完成投資4.94億元;10個非石油工業項目，已完成投資1.02億元;1個商貿物流產業項目，已完成投資2000萬元。

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