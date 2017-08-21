亞心網訊(通訊員 高彥軍 曹朔 張凱)8月20日，筆者從和碩經濟開發區、和碩縣住建局獲悉，該縣重點民生建設項目(和碩縣污水處理廠及配套管網工程)即將完工，預計8月底進入設備調試階段，9月通水試運行。

據了解，和碩縣污水處理廠及配套管網工程總投資1.02億元，分為管網工程、提升泵站、污水處理廠等分項工程，其中污水管網總長約20公里，主管道工程由東線(塔哈其鎮、蘇哈特鄉、經濟開發區)、中線(縣城)、西線構成，污水處理廠建成后，處理能力可達到2.5萬立方/日，實現縣城、經濟開發區、塔哈其鎮、蘇哈特鄉等管道覆蓋區域生活生產污水的有效收集處理。

該項目處理工藝採用了國內先進的新型高效的 MBR 膜處理工藝，具有污染物去除效率高、出水水質穩定、剩餘污泥量少等諸多優點。出水水質可達到《國家城鎮污水處理廠污染物排放標準》一級A標準，污水處理后的中水，通過管道系統與城市綠化灌溉用於綠化澆灌，副產物污泥通過脫水、堆肥處理後用於園林綠化，污水的循環再利用，將為我國最大內陸淡水湖博斯騰湖的生態環境改善作出積極貢獻。

據施工方介紹，目前污水處理廠管網工程已竣工，土建工程已基本完工，提升泵房、脫水間、初沉池、膜池間等主體結構工程已施工完畢，主要設備也基本安裝完成，正在加緊進行廠區室內外附屬工程施工，確保在9月實現新舊管網併網進水運行。