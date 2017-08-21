亞心網訊（通訊員 李明勝）8月18日，縣扶貧辦工作人員向觀摩代表介紹檔案整理情況。

當日，為更好的打贏脫貧攻堅戰，裕民縣召開脫貧攻堅觀摩推進會。參摩代表先後參觀了江格斯鄉北村、哈拉布拉鄉霍斯哈巴克村、新地鄉新地北村和阿勒騰也木勒鄉阿勒騰也木勒村四個觀摩示範點。

參觀中，參會人員認真看、仔細聽，就取得的好的經驗、好的做法相互分享，不足和問題共同討論，互相學習。同時，大家還認真學習了建檔立卡戶一戶一冊檔案整理，使扶貧檔案能夠統一規範化，為更好的服務貧困戶奠定基礎。

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