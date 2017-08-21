亞心網訊（通訊員 劉鴻雁）據悉，多年來，縣教科局注重強化教師隊伍建設，注重新教師的入職培訓，以促進其儘快進入角色。近日，和碩縣2017年新教師入職培訓在縣教科局舉行，91名新入職特崗教師參加了7天的培訓。

本次培訓分為兩個階段，第一階段為軍訓鍛煉階段，酷暑難耐，但教師們卻沒有絲毫倦怠，隊伍整齊方正，步伐整齊歸一。為期2天的軍訓，新教師們站軍姿、立正稍息、轉身、踏步……，雖然訓練有些簡單枯燥，但他們依然聽從每項指令，認真訓練。第二階段為專題講座階段。主要通過專題講座方式進行。專題講座內容豐富，包括教師職業規劃、師德教育、民族團結教育等。思政股康紅主任在講座上提出，新教師要恪守《中小學教師職業道德規範》提出的「愛國守法、愛崗敬業、關愛學生、教書育人、為人師表、終身學習」的基本要求，切實做到「敬業」、「專業」和「樂業」。

新教師李勇強說：「這次培訓雖然時間短，但令我受益匪淺。軍訓不僅讓我們鍛煉了意志，更培養了團隊精神，加強了我們新教師之間的聯繫溝通，專題講座也讓我學到了很多專業知識。」

本次崗位培訓，幫助新教師更新了教育理念，提升了師德修養水平;有效地幫助新教師掌握教學新方式、新技能、新手段，形成新的教育教學能力，大大縮短了新教師的角色轉換期。

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