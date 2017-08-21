新疆？和碩縣市場監管局面對面宣講黨的惠民好政策北京新浪網 (2017-08-21 12:48)
亞心網訊（通訊員 蓋·歐圖海）為確保 「民族團結一家親」活動各項措施落到實處，新疆巴州和碩縣市場監管局工作人員與塔哈其鎮小康社區的結對認親戶們面對面、一對一的宣講民族團結的精神以及黨的惠民好政策。
新疆巴州和碩縣市場監管局局長郭宏強調「民族團結一家親」活動就是要求我們的幹部職工能夠和結對戶之間像朋友、親戚一樣，平時常走動來往，常結對串門，主動給親戚們宣講相關政策，加深彼此之間的了解和熟悉度，掌握他們的思想、工作、生活等情況，通過辦實事好事不斷深入推進活動開展，努力營造「民族團結一家親」的良好氛圍。
據介紹，為了深入開展「民族團結一家親」活動，並取得實實在在的成效，我局掀起了學習雙語的熱潮。還要求黨員幹部主動作為，為結對認親戶出主意、想辦法、解難題。同時，要在平時的工作生活中宣傳黨的各項惠民政策，積極幫助親戚們依靠自身努力改變貧困的現狀，鼓勵大家學習掌握各類生產生活技能，提高素質，增收致富。
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