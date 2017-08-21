亞心網訊（通訊員 任鳳)裕民縣各駐村工作隊將發展壯大村集體經濟作為強基層強基礎的重要舉措，探索新模式，完善新機制，拓寬增收渠道，不斷提高村集體經濟收入。

高度重視，理清發展思路。各駐村工作隊高度重視，廣泛聽取基層黨員幹部對發展壯大集體經濟的意見建議，按照「因地制宜、科學規劃、大力扶持、多遠發展」的思路，「一村一策」研究制定對策。同時，結合各級黨員幹部聯鄉駐村包戶工作，建立縣、鄉、村三級聯動責任機制，縣委科學指導、對口幫扶，鄉鎮(場)服務管理、政策扶持，村隊科學定位、找准路子，形成齊抓共管良性發展格局。

集思廣益，創新發展模式。按照縣委「在抓深抓細抓實上下功夫，持續推動村集體經濟發展壯大」的工作要求，組織召開《裕民縣發展壯大村集體經濟研討會》，參會人員圍繞「發展壯大村集體經濟、我們怎麼辦」展開深入討論，積極探索村集體經濟發展路子，徵求到村集體修建冷藏室、門面房、成立家政服務公司、打造採摘園、發展集體畜牧養殖以及在村集體土地發展特色種植等26條建議。同時，通過大力推廣「互聯網+農牧產品」，打造特色品牌;實施「一村一品」，打造特色家禽養殖村、特色養殖示範區;以「黨支部+合作社」，發展實體經濟等發展新模式，不斷增添發展壯大村集體經濟活力，形成扶貧互助社、刺繡基地、苗圃種植、「小雞銀行」、黨支部+合作社、特色養殖基地等一批發展壯大集體經濟成功案例，實現集體強、群眾富的目標。目前，全縣集體經濟收入100萬元以上的村佔6%，10萬元以上的村佔42%。

穩步推進，健全保障機制。積極探索並建立了「四項」工作機制，全力保障村級集體經濟有序發展。一是健全完善協調服務機制。建立了由組織、發改、財政、農業、畜牧、林業等部門和鄉鎮黨委聯席會議制度，堅持每季度召開1次聯席會議，集中協調解決村集體經濟發展中遇到的困難和問題，保障村集體經濟良性發展。二是健全完善對口幫扶機制。將發展壯大村級集體經濟和黨員幹部聯鄉駐村包戶工作和脫貧攻堅「五個一」全覆蓋包聯工作體繫緊密結合，建立了派出單位與行政村對口幫扶機制，充分發揮包村單位信息、技術等方面優勢，幫助和指導聯繫村規劃發展項目，主動對接涉農部門、上級單位或農產品企業，積極爭取項目和資金，不斷發展壯大村集體經濟。三是健全完善技術指導機制。建立黨建科技特派員打造服務群眾先鋒隊，在農業、林業、畜牧業、水利、農技、科技等部門(單位)中選派黨建科技特派員成立服務群眾先鋒隊，定期深入村隊加強技術指導和培訓工作，幫助村「兩委」班子提高發展村集體經濟的能力。通過技術人員包村上門服務的方式，為村級集體養殖業、種植業提供疫情防治、病蟲害治理等技術服務，提高了村集體經濟發展的科技支撐能力。四是健全完善監督管理機制。進一步規範村級集體經濟管理，建立了村級集體經濟台賬，並實行定期核實制度，確保集體經濟(資產、資金)真實完整。同時，嚴格落實「四議兩公開」制度，凡村級集體經濟發展的事務嚴格按制度實行，真正讓黨員和群眾擁有知情權、參與權、表達權和監督權。