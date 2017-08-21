領生態文明之先走綠色發展之路

讓天藍地綠水清成為環境新常態

額敏縣委書記 王克勇

良好的生態、優美的環境,是額敏的魅力所在,也是額敏最大的優勢、最大的品牌、最大的財富。近年來,我們按照「綠水青山映龍城」戰略部署和「綠色有機數額敏」科學定位,以建設生態經濟功能區為主攻方向,堅持在保護中發展、在發展中保護,領生態文明之先,走綠色發展之路,傾力把生態優勢轉化為發展優勢,彰顯了額敏的獨特優勢,反映了額敏的生態屬性。當前,隨著經濟社會和網路信息的高速發展,人民群眾的環保意識也越來越高,對保護生態環境的關注程度和監督力度也越來越大。我們認真貫徹習近平總書記生態文明建設重要戰略思想,嚴守生態文明底線,始終把生態文明建設擺在事關長遠和全局的重要位置來抓,牢固樹立新發展理念,按照「創新、協調、綠色、開放、共享」的理念來謀划額敏的發展,像保護眼睛一樣保護生態環境,像對待生命一樣對待生態環境,守住額敏這片凈土。樹牢「四個意識」,堅決做到有令必行、有禁必止,一以貫之推動中央和自治區黨委決策部署落地落實,取得實效,以生態文明建設和環境保護的實際成效推進額敏可持續發展。

迷人的海航草原

堅決樹牢生態環保理念。我們清醒認識保護生態環境、治理環境污染的緊迫性和艱巨性,清醒認識加強生態文明建設的重要性和必要性,以對人民群眾高度負責的態度和責任,下決心把生態環境建設好,努力走向社會主義生態文明新時代,為各族群眾創造良好生產生活環境。始終把生態建設放在與經濟發展同等重要的位置來抓,決不以犧牲生態環境為代價換取一時一地發展,自覺把綠色發展理念貫穿於縣域發展的全過程、各領域,明確了「環保優先、生態立縣」的奮鬥目標,聘請北京大學方極規劃院編製了《額敏縣綠色規劃》等五大規劃,從環境、產業、風貌等領域明確了生態發展建設目標,努力實現生態效益與經濟效益、社會效益有機統一,推進額敏生態建設長足發展。

堅決凝聚幹部思想共識。以前,額敏縣廣大幹部認為額敏縣是人口大縣,但財力相對較弱,境內莫合台區域地下蘊藏169億噸煤炭儲量,應予以開採,增加財力,加大城鄉建設。為此,縣委專門在全縣範圍內組織召開「青山綠水是不是金山銀山」大討論,引導廣大幹部聚焦習近平總書記關於生態文明系列重要講話精神,以對子孫後代高度負責的態度,剖析自己的思想靈魂,一舉轉變廣大幹部思想觀念,紛紛認為開採煤礦會影響生態環境,實現了從「用綠水青山換金山銀山」到「綠水青山就是金山銀山」的轉變跨越,對決不走先污染后治理的老路、守著綠水青山苦熬的窮路、以犧牲環境為代價換取一時一地經濟增長的歪路產生強烈共鳴,堅定了加強生態建設、走綠色發展道路的信心和決心。

野果林

堅決保護城鄉生態環境。「民惟邦本,本固邦寧」。習近平總書記強調,「群眾利益無小事」。保護生態環境事關千家萬戶,是關係人民群眾的頭等大事,決不能等閑視之。堅持把最好的資源留給群眾,堅持多措並舉,堅決做到草原禁開、林木禁伐、機井禁打、污水禁排「四個禁止」,大力推行以污水處理、垃圾集中處理、植樹造林、溝河整治長效管理及城鄉供水一體化為主要內容的城鄉環境綜合整治行動。投資2億元建成2座污水集中處理廠,經過處理后的排水水質達到國家規定標準一級A;堅持「地表水置換地下水」理念,投入7億元,新建瑪熱勒蘇水庫,實現工業用水、群眾飲水、景觀汲水、灌溉用水、生態補水和防汛抗旱「一舉六得」,特別是每年補充地下水3000萬方,預計到2020年,額敏縣地下水涵養量將恢復至上世紀80年代水平;按照《額敏河流域生態保護條例》精準落實各項保護措施,額敏河濕地公園被列為國家級濕地公園;不斷推進庫魯斯台草原修復進度,實現退減耕地6.2萬畝,關停機電井132眼,完成井電雙控360眼;全縣完成植樹造林2.15萬畝,封山育林5萬畝。投資4億余元建設生活垃圾焚燒發電項目,實現變廢為寶,輻射塔額盆地四個縣市,經濟效益和社會效益俱佳。堅持招商選資決不放低環保門檻,接受產業轉移決不接受污染轉移,加快發展決不以犧牲環境為代價,關停落後產能企業3家。投資3億元建成集中供熱中心;新建建築正在探索電供暖工藝。投資6億元,改造城區風貌,建設美麗鄉村,切實保護城鄉地綠水清、村莊整潔綠美的美麗面貌。建成國家級生態村1個,自治區級生態村4個;1個村進入住建部組織的改善農村人居環境示範村公示名單。每年,面對內地部分城市空氣質量AQI超500的「爆表」指數,額敏各族人民卻一如既往享受著藍天白雲下的優良空氣,縣域空氣指數位居全國前列。天藍的過分,花開的放肆,吸引各地人們紛紛慕名前來。孟布拉克草原、海航草原更是讓人流連忘返。

堅決推進發展綠色經濟。發展綠色經濟不僅能解決生態環境問題,回應人民群眾對生活環境的關切,還能為經濟發展創造更大的空間與發展動能。放大額敏「中國綠色名縣」「國家級生態功能區」品牌效應,把生態資源變成產業資源、旅遊資源,大力發展綠色經濟。優先發展生態工業,發揮全疆唯一一家以農副產品加工為主的自治區級工業園區聚集效應,發展綠色有機產業和大健康產業,建成全疆首家綠色有機麵粉生產加工企業,入園企業23家,年產值26億元。積極發展清潔能源產業,風電裝機容量北疆第一。大力發展生態農業,充分發揮豐富優質自然資源優勢,建成農業標準化生產示範基地6個;全縣80%以上耕地生產的都是綠色及無公害農產品。積極發展生態旅遊業,建成2A級旅遊景區4個、3A級旅遊景區1個;每年一屆的冰雪旅遊節被列入中國西部冰雪旅遊節節分會場。境內野果林景區、農村特色民俗旅遊景點響譽四方。額敏縣發展綠色經濟成效顯著,合理保護了資源與能源,實現經濟、社會、生態協調發展。

堅持生態優先、綠色發展,堅定走綠色發展道路,讓良好生態環境成為人民生活的增長點、成為經濟社會持續健康發展的支撐點、成為展現額敏良好形象的發力點,努力實現百姓富、生態美有機統一,正是額敏縣委多年來探索出來的發展理念。當前及下一階段,全縣上下將堅決貫徹習近平總書記關於生態文明建設的重要指示精神,按照陳全國書記在8月5日自治區黨委常委會議上的部署安排及地委工作要求,強化措施,補齊短板,持續加強全縣生態建設。

持續建好生態網,擁抱「綠水青山」。堅決在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致,牢固樹立「保護生態環境就是保護生產力、綠水青山就是金山銀山」理念,始終堅持生態保護第一,把發展建立在生態安全的基礎上,堅定不移走生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路,堅持綠色發展、循環發展、低碳發展,切實保護好額敏的一草一木、山山水水,讓青山常在、綠水長流。嚴格落實領導幹部任期生態文明建設責任制,用最嚴格的制度保護生態環境。嚴守生態功能保障基線、環境質量安全底線、自然資源利用上線三大紅線,嚴格執行規劃和建設項目環境影響評價制度,建立產業准入負面清單制度,嚴禁「三高」項目進駐額敏,落實最嚴格的生態保護制度和空間用途管制制度。以最嚴厲的態度加大境內山區、草場、耕地、河道、濕地保護力度,堅決打擊亂挖、亂墾、亂采、亂建違法行為。

持續打好整治仗,守護「美麗家園」。山水林田河是一個生命共同體,人的命脈在田,田的命脈在水,水的命脈在山,山的命脈在土,土的命脈在樹。用途管制和生態修復必須遵循自然規律,必須對山水林田河進行生態保護。把節約環保的要求全面體現到經濟發展的各個領域和每個環節。環境綜合整治是一個系統工程,必須作為重大民生實事緊緊抓在手上。在環境治理參與主體上,全面構建政府、企業、公眾共同參與的生態文明建設大格局。以建立節約環保的空間格局、產業結構、生產方式、生活方式以及增強永續發展能力為著眼點,開展以城鄉環境綜合整治為主要內容的全社會行動,堅持走群策群力、群防群控的群眾路線,讓政府、企業、公眾都參與到生態文明建設中來。

持續走好轉型路,做強「金山銀山」。堅持綠色發展,為子孫後代留下天藍、地綠、水清的生產生活環境,是我們黨執政為民的重大責任和使命。堅持以環境保護優化經濟發展,落實環境保護措施從嚴從緊,把生態環境保護要求傳導到經濟轉型升級上來,通過改善環境質量、增進民生福祉來倒逼產業發展。脫離環境保護搞經濟發展是「竭澤而漁」,離開經濟發展抓環境保護是「緣木求魚」,決不走先污染后治理、犧牲環境換取經濟增長的老路。堅決走走科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、人力資源優勢得到充分發揮的新型工業化道路,在持續保持和享有良好的生態環境中實現工業化、城鎮化。倡導環境友好型消費,推廣綠色服裝、提倡綠色飲食、鼓勵綠色居住、普及綠色出行、發展綠色旅遊,抵制和反對各種形式的奢侈浪費、不合理消費。堅持步步為營、久久為功,確保藍天常在、青山常綠、綠水常流。

征程萬里風正勁,重任千鈞再出發。讓天空永遠湛藍,讓綠蔭擁護家園,讓天藍地綠水清成為環境新常態,是額敏縣22萬各族幹部群眾持之以恆的追求目標,也是彰顯額敏這座千年古城、絲路重鎮的發展魅力。我們將進一步統一思想、提高認識,向黨中央看齊,我們相信,在自治區黨委、地委的堅強領導下,在全縣廣大幹部群眾的努力下,額敏的生態環境一定會更加優美,處處都流淌出綠色的瀑布。