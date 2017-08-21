亞心網訊(通訊員 曹朔 張凱 高彥軍)8月20日，筆者在新疆和碩縣清水河路改造工程建設現場得知，該縣今年的重點民生項目(清水河路改造工程項目)目前正順利施工，預計10月1日前可實現竣工通車。

據了解，新疆和碩縣清水河道路改造工程屬該縣2017年重點民生建設工程，項目於2017年2月11日啟動，總投資1.16億元，項目主要是對該縣清水河北路3.64公里城市主幹道進行全方位立體化綜合改造。

該項目一改原先BO(建設移交)施工模式，以國家倡導的PPP模式運作，施工方不但對2年內的施工質量負責，道路通車后，施工方還將繼續運行維護10年，這一政策的實施能夠有效督促施工方自身狠抓工程質量的落實。

據施工方介紹，目前，道路市政管線及附屬設施安裝已完畢，地下通道工程主體、裝飾裝修工程也已完成，K0-K0+680段(起點至文化一街)已完成底基層碾壓，K0+680-K1+660段(文化一街至文化二街)已完成水穩層攤鋪;K1+660-終點段(文化二街至314國道)已完成機動車道、非機動車道油麵鋪設工作，正在進行道路標識標線熱熔畫線，全線人行道花崗岩磚安裝已完成約40%，標誌標識牌、人行道路燈、信號燈正在製作安裝中，道路紅線外景觀、鋪裝、綠化、小品等進入施工準備階段。

自項目啟動之初，該縣住建局就嚴格執行設計、監理、審計全程跟蹤、全線覆蓋、現場核驗等制度，項目由該縣住建局長為第一責任人，累計召開例會14次、監理例會21次、安全質量專題會議6次、現場協調會37次，處理市政道路施工各類問題700餘件次，出動24小時安全巡查人員3000餘工日，車輛700餘台班。

項目建設中，把安全生產作為頭等大事來抓，累計製作警示引導牌400餘塊，安裝安全圍擋8000餘米，安放各類坑、洞、井蓋板1000餘塊，放置警示樁2000餘個，並嚴格執行自檢、監理方抽檢、實驗室檢測、中介機構檢測等多方校核機制。目前，項目建設中未發生安全和質量事故，工程核算已通過施工方自審、設計方核算、監理方核定、審計方審查和建設方審定等多重把關。

據該縣住建局黨委書記宋新軍介紹，參建施工方還在做好項目施工的基礎上，投入資金近400萬元，完善各鄉鎮村民活動室、校舍維修改造等基礎設施建設，其中新建磚圍牆4000餘米，硬化地坪約2萬平方米，安裝大門24個，修復校舍1處。同時，施工方儘可能使用了本地機械和工人，累計使用本地運土車、挖掘機、吊車等各類機械5520台班，雇傭本地工人9000 工日，帶來直接就業崗位收益700餘萬元。

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