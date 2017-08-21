亞心網訊(通訊員 海磊)今年，巴州爭創自治區級優秀平安州，和碩縣鞏固自治區級優秀平安縣創建。建築質量的好壞，直接影響著經濟建設，人民群眾的切身利益，建築施工工地的安全更是決定了工人的命運與前程，加強精細化管理對於構建平安工地，和諧社會具有十分深遠的意義。和碩縣質量安全監督站為全面構建平安和諧的建築施工工地做出不懈努力。

一是不斷加大宣傳力度，全面提高建築工人對平安建設的知曉率。和碩縣質量安全監督站走訪全縣建築施工工地派發宣傳單，向建築工人講解平安建設的重要性，並要求全縣所有建築施工工地懸挂宣傳橫幅等，要求所有建築工人自覺投身到平安建設活動中，為我縣平安創建工作打下良好的基礎。

二是充分發揮紅袖章義務巡邏隊作用，切實保障建築施工工地治安和諧平安。全縣所有建築施工工地農民工組成的義務巡邏隊，根據工地實際規劃巡邏路線及時間，保證每天早中晚至少巡邏工地三次，確保施工工地生命財產安全。

三是加強流動人口管理工作，在開展宣傳工作的同時和碩縣質量安全監督站對所有建築工地的農民工進行全面摸底登記，掌握外地農民工動向，並及時向轄區內警務室備案，凈化工地環境，保障施工工地的平安和諧。

四是以平安創建為契機，開展「平安工地」創建活動，和碩縣質量安全監督站為健全建築工地安全生產管理體系，層層落實安全生產責任制，保證工程施工安全，確保實現 「零事故」的安全目標，開展和碩縣平安工地創建活動。

平安建設工作，任重而道遠，和碩縣質量安全監督站將緊跟發展大局，不走形式、不走過場，不斷把平安工地建設工作做深做實，從而更好地宣傳防範意識，為我縣打造一個和諧、平安的家園。