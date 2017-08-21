新疆裕民縣職工廣場文化活動精彩紛呈北京新浪網 (2017-08-21 12:48)
亞心網訊(通訊員 楊化光)8月18日，裕民縣一支職工文藝隊在舞台上表演集體舞蹈節目。
當日晚，裕民縣總工會舉行職工文化廣場文藝匯演活動，精彩紛呈的文藝節目吸引了廣大職工群眾前來觀看，滿足了職工群眾日益增長的精神文化需求。
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