新疆福海縣喀拉瑪蓋鎮開展「作風建設集中整治月」學習北京新浪網 (2017-08-21 12:48)
亞心網訊（通訊員 馮凱）近日，福海縣喀拉瑪蓋鎮機關幹部60餘人參加了「作風建設集中整治月」活動集中學習。
當天，該鎮領導班子成員領學了《新疆維吾爾自治區黨委常委會關於改進工作作風、密切聯繫群眾的十項規定》和《阿勒泰地委關於改進工作作風密切聯繫群眾有關規定的實施辦法》，要求廣大幹部認真領會文件內容，並結合自身崗位需要，把學習中的認識轉化為作風轉變的新思路，不斷提高工作能力和服務群眾水平。
活動中，幹部們還觀看了《黨委書記、紀委書記談作風談責任訪談節目》，了解了福海縣近年來在履行作風建設監督責任、運用監督執紀「四種形態」和紮實推進反腐倡廉工作所採取的措施，以及依託「學轉促」活動在抓作風轉變，整治「四風」「四氣」，查處「損害群眾利益問題」中取得的顯著成效和創新性做法。
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