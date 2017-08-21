中新網寧德8月21日電 (鄭曉燕 葉茂)福建古田縣法院21日披露，審結一起無證非法開採礦產案件，余某被判處拘役3個月，緩刑5個月，並處罰金11000元人民幣。

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法院審理查明：2015年6月-8月間，余某違反礦產資源法的規定，無採礦許可證擅自經營礦點，雇傭工人非法開採飾面用花崗岩礦用於銷售，從中牟利。經福建省國土資源廳鑒定，上述礦點礦產資源破壞價值為118442.9元。

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公訴機關認為，余某違反礦產資源法的規定，未取得採礦許可證，擅自開採飾面用花崗岩礦，造成礦產資源破壞，應以非法採礦罪追究其刑事責任。

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受古田法院委託，古田縣司法局對余某進行審前社會調查並出具調查報告，認為其符合社區矯正條件。

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法院審理認為，余某違反《中華人民共和國礦產資源法》的規定，未取得採礦許可證，擅自開採飾面用花崗岩礦，造成礦產資源破壞價值為118442.9元，情節嚴重，其行為已構成非法採礦罪。結合其犯罪情節，遂作出如上判決。(完)