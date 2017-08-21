冰島發生汽車追逐事件 一男子駕車衝進機場大廳北京新浪網 (2017-08-21 12:50)
中新網8月21日電 據俄羅斯衛星網報導，當地時間20日，一輛汽車沖入了冰島凱夫拉維克國際機場的到達大廳。事發時，這輛汽車正被警方追逐。\r\n\r\n
據報導，肇事司機是一名年齡約20歲的男子。目前尚不清楚警方要追逐他的原因。但報導稱，這名男子在被追逐時曾遭遇堵車，他一度下車假意向警方投降，但之後出手襲警，並搶走一名女性的汽車，繼續駕車逃跑。\r\n\r\n
最終，男子開車撞進了凱夫拉維克國際機場的到達大廳。冰島當地媒體稱，機場大廳的玻璃被撞碎。\r\n\r\n
目前尚未確認是否有人在此事件中受傷，相關部門正在評估損失。警方證實發生汽車追逐，但不願就此事置評。
責任編輯：張艾京
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