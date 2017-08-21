Google搜尋更聰明了 影片可自動預覽中央社 (2017-08-21 12:47)
（中央社記者吳家豪台北21日電）Google官方部落格宣布，Android版本的Google App和Chrome瀏覽器，即日起將陸續啟用搜尋結果的影片自動播放功能，讓用戶更方便預覽影片內容。
Google日前在官方部落格發文表示，以往在搜尋結果的文字內容會提供預覽功能，讓用戶更快速且更容易判斷哪些內容符合需要；然而，隨著越來越多資訊透過影片形式呈現，Google也尋求新的方式協助用戶判讀資訊。
即日起在Android版本的Google App及Chrome瀏覽器進行搜尋，搜尋結果的影片將會自動播放，在用戶進一步點擊之前，就能先預覽影片內容。
Google搜尋結果的影片預覽功能，預設為僅在Wi-Fi連線時啟用，如果想在行動網路環境下啟用、或停用這項功能，可進入設定選單更改。1060821
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