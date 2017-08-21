馬斯克的太空夢中央社 (2017-08-21 12:50)
馬斯克經營SpaceX，矢言長遠目標要帶領人類移民火星。（取自馬斯克臉書）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 106年8月21日
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【D-Link】DWR-933 4G LTE 可攜式無線路由器(黑)
- 【ASSARI】工業風雙門ㄧ抽2.6尺展示櫃(寬79*深41*高122cm)
- 【SwaddleDesigns】法蘭棉絨+薄棉羅紗 嬰兒包巾2入禮盒組
- 【Florame法恩】睡蓮白晳保濕霜50ml+極致保濕修護霜50ml
- cK City 城市時尚弧型切面不鏽鋼對錶-銀
- 【BLACKRAPID 快槍俠】Yeti Slim窄版人字快速背帶(RS2DC1AS
- MAYTAG美泰克 775L對開冰箱MSS26C6MFZ 送安裝
- NIKE 男 NIKE AIR ZOOM PEGASUS 34 慢跑鞋- 880555101
- 【TYC】專利鋰電池三段式變溫發熱背心(2色可選)
- CK Calvin Klein Earth 撼動世界男性運動型腕錶-黑紅/43mm
男生扮女裝進泳池 網友：你當別人瞎，看不出啊？【北京新浪網】
科隆遊戲展微軟發佈會 Xbox One X搶購一空【北京新浪網】
Surface返修率曝光 微軟甩鍋英特爾【北京新浪網】
Android之父：人工智慧是下一個重要操作系統【北京新浪網】
三星Note8發佈消息匯總 最強安卓旗艦？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》