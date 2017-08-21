（中央社記者鍾榮峰台北21日電）蘋果iPhone 8供應鏈漸浮現。外媒報導，包括Universal Display、Lumentum與AMS AG，可望打進OLED版iPhone供應鏈，成為鮮為人知的隱形冠軍。



彭博（Bloomberg）日前報導，蘋果可能推出採用有機發光二極體（OLED）面板的iPhone新品，幾個比較鮮為人知的企業包括OLED材料商Universal Display、光纖元件商Lumentum及奧地利微電子（AMS AG）等，可望受惠OLED版iPhone，打進相關供應鏈。



報導引述知情人士消息指出，OLED版iPhone可能具備前鏡頭3D感測元件，支援臉部辨識功能，透過此功能解鎖啟動OLED版iPhone。



在Lumentum部分，報導引述尼達姆公司（Needham & Co.）分析師韓德森（Alex Henderson）推測，Lumentum在3D感測雷射元件的市占率可能高達65%，Lumentum在此領域研發時程至少10年。



在AMS AG部分，報導指出，AMS AG提供的光學元件產品，可讓iPhone螢幕的亮度，適應外部環境光源的變化進行調整，並可偵測使用者是否將iPhone靠在耳朵邊、讓觸控螢幕功能不受干擾。



報導引述供應鏈消息分析，蘋果占AMS AG營收比重約20%，分析師預期AMS AG今年可望明顯受惠蘋果訂單成長。



至於OLED材料供應商Universal Display主要從事OLED和UniversalPHOLED磷光有機發光二極體（phosphorescent OLED）技術與原料研發及市場化，產品主要應用在顯示器與固態照明。



外界高度關注iPhone 8在3D感測元件進展。國外科技網站MacRumors日前引述創投公司LoupVentures分析師孟斯特（Gene Munster）報導，Lumentum今年第3季已獲得超過2億美元規模訂單，可能與垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）產品有關，大部分相關元件可能應用在iPhone 8的3D感測元件。



市場預期，蘋果iPhone 8前置相機系統的3D感測元件所需VCSEL元件，有三大供應商，除了Lumentum之外，還包括Finisar和Viavi Solutions。這也是iPhone首次採用VCSEL的繞射式光學元件（DOE）。



市場一般預期，蘋果下半年將推出5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）的OLED版iPhone、4.7吋LCD版iPhone 7s和5.5吋LCD版iPhone 7s Plus這3款新品。3款新iPhone均採用金屬邊框整合玻璃機殼設計，均支援WPC標準無線充電。1060821