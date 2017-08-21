為協助推動新南向政策，衛福部已擬訂中長程計畫，預計4年內投入新台幣16億元的經費，與新南向重點國家加強醫衛合作，將透過法規調和、區域防疫等帶動台灣醫衛產業在新南向市場的成長，預計每年可達20%至30%的成長幅度，並將藉由醫衛軟實力，增加我國在東南亞國家的影響力。

衛福部擬定新南向旗艦方案，自明年起計畫4年內投入16億元的經費，與印度、印尼、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、柬埔寨、緬甸等8個南向重點國加強醫衛合作，以拓展醫材、藥品、醫管服務等產業鏈輸出。

旗艦方案內容包括「法規調和」、「防疫加強區域聯防」、「建構人才培育能量」、「醫衛產業鏈連結」等4大重點。在「法規調和」方面，我國將與新南向國家進行醫衛合作協議諮商，針對藥品檢驗程序、臨床實驗等，爭取相互採認機制，減少醫藥產業進入新南向市場的障礙；在「防疫加強區域聯防」方面，則將透過防疫技術及產品的輸出，強化區域防疫網絡。衛福部長陳時中：『(原音) 第1年的預算有3億，戰略面就是「醫衛合作，帶動產業」，第2個就是我們在帶動產業的前提下，我們要做法規調和，讓我們的產品在國外認證能夠更順暢，第3個就是我們要用防疫網，我們防疫相關的知能帶出去，把我們的產業也帶出去，建立這樣一個東南亞的防疫網，對台灣也有很大的幫助。』

有關「建構人才培育能量」部分，將為新南向國家代訓醫生、護理師等專業人才，且每年計畫代訓200位產業領袖人才，讓他們回到新南向國家擔任講師，進一步培訓當地人員。在「醫衛產業鏈連結」方面，則將推動國際醫療服務，利用台灣醫療優勢，在3個目標國設立國際醫療服務中心，吸引新南向民眾來台就醫，希望4年計畫實施後，新南向外籍人士來台就醫能成長50%，超過10萬人次。陳時中：『(原音)我們把醫療人道帶出去，鞏固我們的邦誼之外，我們希望把病人帶進來，把產業相關的產能輸出，根要留在台灣。』

衛福部將設立「新南向推動辦公室整合平台」，透過「醫衛合作，帶動產業」，可望提升我國醫衛產品及健康服務業出口值，每年成長5%～10%，連同國際醫療、醫管服務等，整體醫衛合作產值盼每年穩定成長20%～30%。