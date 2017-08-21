（中央社記者曹宇帆洛杉磯20日專電）台灣首個自主研製的衛星福衛五號，將由美國太空探索科技公司（SpaceX）的火箭獵鷹九號承載發射升空。



這個由電動車龍頭特斯拉（Telsa）創辦人馬斯克（Elon Musk）經營的探索浩瀚太空企業，不滿足只承攬發射載具業務而獲利的商業模式，更宣告長遠目標要帶領人類移民火星。



SpaceX雄心勃勃，但是台灣國研院官員回憶，2010 年太空中心找廠商洽簽發射福五合約，那時的SpaceX還沒打開市場知名度。



官員說，如今他們服務的客戶包括美國國家航空暨太空總署（NASA）與美國空軍等，生意越做越大，不可同日而語，可見太空中心找合作夥伴獨具慧眼。



然而馬斯克攀登事業巔峰之前，也曾經歷每月得周轉至少400萬美元的艱苦歲月，前妻英國籍演員萊莉（Talulah Riley）說，當時馬斯克整個人猶如行屍走肉，很擔心他會不會突然撐不住，心臟病發而暴斃。



現在SpaceX的業績是平均每月發射一支載具，運送貨物至各國的太空站，每次發射基準價的公告價格是6500萬美元。



幸好7年前太空中心與SpaceX敲定的合約有明文規定，這回福五只花2300萬美元，即享受貴賓級的禮遇。



原來2010年雙方議定的發射合約註明，發射福五的載具使用最大載運能量約670公斤的獵鷹一號（Falcon 1），如今7年過去，SpaceX早已不使用獵鷹一號服務客戶。



因此根據合約，SpaceX必須使用其他的載具發射福衛五號，且不得收額外費用，於是最大載運能量7300公斤的獵鷹九號（Falcon 9），這回專門服務僅450公斤的福衛五號，SpaceX打趣說，這是小孩穿大鞋。



至於獵鷹九號載運火箭，則是因火箭的首節有9個引擎而得名，這支火箭創下多個第一的紀錄，包括是第一個邁入21世紀打造的火箭，首個第一節可重複回收再使用的火箭，以及首個可垂直著陸回收的火箭等。



2012年5月22日，首架飛向國際太空站的民間商用飛龍號（Dragon）太空船，就是由獵鷹九號搭載，喜劇演員強史都華（Jon Stewart）曾笑稱，世界上只有美國、中國、俄羅斯與馬斯克，4個能做到這件事。



不過2016年9月，獵鷹九號載運以色列航太工業製造的衛星AMOS-6上太空，測試階段突然爆炸，事後徹查原因，原來火箭的氦系統有個大裂縫，導致這起意外。



在發現問題後改良，獵鷹九號性能逐漸穩定，本月14日執行載運飛龍號太空船，順利圓滿運補國際太空站，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組長張揚展說，接下來就輪到福衛五號的發射作業，令人充滿信心。



獵鷹九號雖是獲利穩定的商品，但SpaceX不以此為滿足，另外著手開發獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy ）。



馬斯克表示，Falcon Heavy可提供2倍於Falcon 9的動力，如此載人登月與登陸火星都不是問題，並說8年後移民火星，不再只是遙不可及的夢想。1060821