馬斯克等科技大老 聯名警告AI武器危險中央社 (2017-08-21 10:49)
（中央社舊金山20日綜合外電報導）包括電動車特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）在內，100多位機器人與人工智慧（AI）領域的科技領袖敦促聯合國採取行動，對付「殺人機器人」自主武器的危險。
法新社報導，116名科技大老連署的信件警告：「致命的自主武器有可能成為戰事的第3次革命。」
「一旦發展了自主武器，就可能導致武裝衝突作戰規模大於以往，有時，這規模發展的速度，遠比人類可以理解的還快。」
「這些武器可以是恐怖武器、專制君主和恐怖份子用來對付無辜人群的武器，以及使用方式讓人不快的武器。」
他們還說：「我們沒有很多時間行動，這個潘朵拉的盒子一旦打開了，就很難關起來。」
根據聯合國網站，討論相關事務的小組原訂明天開會，但因故取消，延期到11月舉行。1060821
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
男生扮女裝進泳池 網友：你當別人瞎，看不出啊？【北京新浪網】
科隆遊戲展微軟發佈會 Xbox One X搶購一空【北京新浪網】
Surface返修率曝光 微軟甩鍋英特爾【北京新浪網】
Android之父：人工智慧是下一個重要操作系統【北京新浪網】
三星Note8發佈消息匯總 最強安卓旗艦？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》