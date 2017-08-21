（中央社舊金山20日綜合外電報導）包括電動車特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）在內，100多位機器人與人工智慧（AI）領域的科技領袖敦促聯合國採取行動，對付「殺人機器人」自主武器的危險。



法新社報導，116名科技大老連署的信件警告：「致命的自主武器有可能成為戰事的第3次革命。」



「一旦發展了自主武器，就可能導致武裝衝突作戰規模大於以往，有時，這規模發展的速度，遠比人類可以理解的還快。」



「這些武器可以是恐怖武器、專制君主和恐怖份子用來對付無辜人群的武器，以及使用方式讓人不快的武器。」



他們還說：「我們沒有很多時間行動，這個潘朵拉的盒子一旦打開了，就很難關起來。」



根據聯合國網站，討論相關事務的小組原訂明天開會，但因故取消，延期到11月舉行。1060821