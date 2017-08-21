iPhone 8傳保護殼視訊搶鏡 這設計有玄機中央社 (2017-08-21 09:29)
（中央社記者鍾榮峰台北21日電）蘋果iPhone 8還沒個影，保護殼搶先亮相。外媒製作據稱是iPhone 8的一系列保護殼概念視訊影片，其中為了保護iPhone 8纖細的邊框設計，方法上有玄機。
國外科技網站MacRumors日前報導，傳出下半年將推出的iPhone 8邊框設計相當纖細，整合全平面（edge-to-edge）螢幕功能，MacRumors日前以一系列由設計商Yesgo和Olixar設計的iPhone 8保護殼樣品圖為基礎，進一步製作出據稱是iPhone 8的一系列保護殼概念視訊影片。
從短片中來看，MacRumors推測，iPhone 8背後雙鏡頭採垂直擺放，機身正面右邊的電源按鍵尺寸可能會加大，機身下緣將有支援Lightning連接埠的插孔設計，因此保護殼設計可能會因此做出相適應的更新。
此外，據稱iPhone 8的邊框設計相當纖細，MacRumors推測，iPhone 8的保護殼廠商在正面螢幕邊框保護將會採取包覆設計。不過相關設計概念仍有待證實。
市場一般預期，蘋果下半年將推出iPhone 8、iPhone 7s和iPhone 7s Plus這三款新品，其中全新設計的iPhone 8推測是5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）OLED版iPhone、以及包括4.7吋與5.5吋2個尺寸的LCD iPhone。
在主要功能上，市場一般推測，三款新iPhone均採用金屬邊框整合玻璃機殼設計，均支援WPC標準無線充電，越來越多分析師推測，OLED版iPhone 8將支援臉部辨識功能、取代實體的指紋辨識Touch ID按鍵。1060821
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