Android O系統8/21在美發表 直播日全食中央社 (2017-08-21 09:10)
（中央社記者吳家豪台北21日電）Google在官方網站宣布，最新Android O作業系統將於美國紐約時間8月21日下午2時40分（台灣時間8月22日凌晨2時40分）發表，將結合美國難得出現的日全食，進行線上直播。
Google於今年5月舉行的I/O開發者大會上公布Android O（Android 8.0）作業系統的開發者預覽版本，新增「子母視窗」介面，且手機效能將提升2倍，還能管理背景程式來延長電池使用時間。
不過，Google尚未宣布新版Android O作業系統將以何種甜點命名。爆料神準的推特帳號「Evan Blass」日前暗示Android O將以「Oreo」巧克力餅乾命名，引發網友熱議。
Google自有品牌手機可升級Android O的機種包括Pixel、Pixel XL、Pixel C、Nexus 5X、Nexus 6P、Nexus Player等。1060821
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