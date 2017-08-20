（中央社南卡州查爾斯頓20日綜合外電報導）美國將迎來99年來首見、跨越多州的日全蝕天文奇景，生物學家說，對棲息在這條「日全蝕帶」的動物來說，明天下午將出現令牠們大為詫異的現象。



路透社報導，專家表示，月球陰影明天中午將遮蔽大多數的陽光，動物園、水族館和其他野生動物園將這場日全蝕天文盛會視為觀察鳥類和哺乳動物反應的特殊研究機會。



南卡羅來納州水族館（South Carolina Aquarium）將仔細監控館內生物在這1分36秒白晝變黑夜期間的行為；南卡州查爾斯頓（Charleston）是最後能看到日全蝕的地方。



生物學家在鹽沼鳥舍和山林展示區架設錄影機來蒐集資訊。



一般而言，研究人員並不特別擔心這次中午時分突然陷入黑暗的情況，會對生物構成太大的衝擊，儘管這場天文奇觀對牠們來說，是全然的意外。



鳥類飼養專家華勒斯（Monty Wallace）說：「對動物們來說，生活中出現一點點令人激動的事情，是件好事，你不會希望每天都發生一樣的事情吧！」



研究顯示，過去的日蝕現象似乎讓動物感到疑惑，陽光消失打亂了牠們的生理節奏。



根據刊登在「天文學與地球物理學」（Astronomy and Geophysics）期刊的研究，2001年發生日蝕時，非洲辛巴威馬納普爾斯國家野生動物園（Mana Pools National Park）的鳥類都沉靜下來，其他則飛往巢的方向；河馬「停下動作，看似緊張」。（譯者：中央社劉文瑜）1060820